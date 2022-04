El Madrid té dues vestimentes. Una de gala, per a les grans cites, amb Benzema a tall de corbata de llacet per engalanar el conjunt, i l’altra més casual, per quan no li ve de gust arreglar-se gaire, amb l’handicap que de vegades combina, i d’altres, no, en funció del context. Els blancs passaven un moment de dubte en la Lliga, amb una dura derrota a casa contra el Barça i un partit davant el Celta a Balaídos en què van haver de remar molt per no acabar sucumbint. Si per al mal de cap hi ha l’aspirina, al Santiago Bernabéu la cura a tots els mals es diu Champions League, la competició fetitxe a Chamartín. La gran actuació ‘merengue’ a l’Stamford Bridge, amb un increïble Karim Benzema i mig peu en les semifinals, torna l’alegria als d’Ancelotti.

🔥 ¡ENORMES! 🔥#UCL pic.twitter.com/TXivxvXMHp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 6 de abril de 2022 Quan es parla de màxima competició europea és indubtable que el gen competitiu del Madrid és un factor a tenir molt en compte per a tots els rivals que s’enfronten a ells, en especial, en eliminatòries. Bé que ho sap el PSG. Amb tot, els petits detalls marquen les diferències i els blancs en són experts. Tant amb Ancelotti com amb Zidane, els ‘merengues’ s’han trobat en molts dilemes en què la decisió ha sortit cara. Un factor destacat han sigut els errors dels porters rivals en moments clau d’eliminatòries que han acabat donant la victòria o donant peu a una remuntada. Mendy i Donnarumma preparen el camí del Madrid Tot just començar la segona part del partit d’anada de quarts de final de la Champions, el Chelsea va retallar distàncies gràcies al gol de Havertz, que posava l’1-2 al marcador. L’eliminatòria tornava a tenir vida per als londinencs, però minuts després Édouard Mendy, porter dels ‘blues’, va sortir a buscar la pilota gairebé fins al centre del camp i a l’intentar cedir-la a Rüdiger la va regalar a Benzema, que amb un xut va superar el senegalès i va deixar gairebé sentenciada la classificació del Madrid a les semifinals. No és la primera vegada que als blancs els passa una cosa així en aquesta edició de la competició europea, ja que en el xoc de tornada davant el PSG al Santiago Bernabéu, Donnarumma va posar amb safata una pilota en sortida perquè Vinicius servís el primer gol a Benzema. Amb l’empat (1-1) instaurat en l’electrònic, els ‘merengues’ es van activar per buscar la remuntada i la classificació. Benzema, el davanter de les grans cites En les semifinals de la Champions de la temporada 2017-2018 Benzema va aprofitar l’error d’Ulreich en una passada d’un company seu per fer el 2-1. El porter alemany va dubtar de si agafar la pilota amb la mà o jugar-la amb el peu davant l’atenta mirada del francès, que no va desaprofitar una oportunitat d’or per al Madrid. En la final de la mateixa temporada, Benzema va tornar a pescar quan Karius es va precipitar al voler treure la pilota amb la mà i la va posar als peus del francès perquè marqués el primer. 🌟 MVP 🌟#UCL pic.twitter.com/G8wGPaQwqt — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 6 de abril de 2022 Són en total quatre errors importants dels porters rivals comptabilitzats entre la temporada 2017-2018 i l’actual, tenint tots el mateix denominador comú: Karim Benzema. El francès ha anotat el 100% dels gols que li han facilitat els porters rivals. És una dada que potser transcendeix la lògica si es té en compte que és el jugador més avançat en la pressió. El ‘9’ està sempre atent a la possible badada i no només apareix en els petits detalls, sinó que s’ha convertit en peça capital d’un Reial Madrid que, si res es torça, tornarà a estar en les semifinals de la Champions una temporada més.