El Barça haurà de guanyar a casa per arribar a semifinals de la Lliga Europa. I encara sort que no hagi de remuntar. L'equip de Xavi s'ha mostrat espès a Frankfurt davant d'un rival dinàmic i intens i ha hagut d'afrontar un gol en contra a l'inici de la segona part. En el tram final hauria pogut anar a buscar la victòria, però no hauria estat merescuda.

Ja se sabia que el plantejament de l'Eintracht és diferent del de la majoria d'equips. Actua amb tres centrals i dos laterals, però ho combina amb tres davanters, un 3-4-3 molt cruyffista i amb gran velocitat en les sortides. El Barça, en el qual aquest divendres Adama substituïa Dembélé d'inici, ha tingut molts problemes per superar la teranyina local, malgrat que hauria pogut marcar al minut 2 si Trapp no hagués fet una parada antològica a un xut de Ferran que buscava la creueta.

Els alemanys han estat millor en els primers 45 minuts. Han avisat amb un xut de Knauff que ha salvat Gavi i, sobretot, en una rematada a plaer de Sow, a passada de Lindstrom. La pilota ha anat a fora quan el mig centre ho tenia tot a favor.

Els blaugrana només han tingut una ocasió més en els primers 45 minuts, un xut a boca de canó d'Aubameyang que ha refusat Trapp amb el colze, tot i que l'àrbitre ha indicat fora de porta. A sobre, s'ha lesionat Piqué i Xavi ha hagut de refer la defensa. Com a mínim els visitants semblava que controlaven el partit, però al minut 37 l'enèsima escapada de Kostic no es atrapada per Ter Stegen i Busquets posa la cama davant de Borré. Jovanovic indica penal, tanmateix el VAR l'avisa i se'n desdiu en una acció molt interpretable. Una nova rematada de Lindstrom, desviada per Busquets, ha tancat una primera part molt fluixa del conjunt barcelonista.

L'inici de la segona part ha sigut infaust. Als dos minuts, un córner evitable ha acabat amb un refús al centre, on no s'ha de refusar mai, d'Eric Garcia i amb un xut des de fora de l'àrea del lateral Knauff. Ter Stegen no impulsa bé, no arriba al xut, bo, però no imparable, i els alemanys es posen a davant. Dos minuts després, l'Eintracht ha pogut fer el segon, però Lindstrom ha rematat a fora, amb tot a favor, una assistència de l'inefable Kostic.

Canvis necessaris

Xavi ha dit que ja n'hi havia prou i ha introduït al camp Dembélé i Frenkie de Jong. Amb ells, el joc ha millorat. Primer Ferran ha rematat alt una acció per la banda esquerra. A continuació, hi ha hagut més sort per al davanter valencià. Dembélé ha filtrat una pilota a De Jong i aquest ha iniciat una doble paret amb l'atacant de Foios qui, amb subtilesa, ha enviat l'esfèrica lluny de Trapp.

L'Eintracht s'havia buidat i ha començat a notar que no sortia tan bé, però el Barça no ha creat gaire més perill més enllà d'una centrada d'Alba a la qual no ha arribat Aubameyang. El domini s'ha fet més gran per la segona targeta groga a Tuta, que ha trepitjat Pedri, però l'Eintracht encara ha tingut força per anar a buscar un gol que ara veia lluny. El Camp Nou decidirà dijous que ve, però l'equip de Frankfurt ha demostrat aquest dijous que el Barça no es pot adormir si vol passar a la penúltima fase del torneig.