Dos dies abans del 9 d’abril, data del seu centenari, el Centre Excursionista Montserrat (CEM) va voler fer l’acte central de la celebració del seu primer segle de vida, una commemoració que està duent a terme des del desembre passat amb tot un seguit d’activitats. La d’ahir, que va reunir un centenar llarg de persones a la sala d’actes del Montepio de Conductors, va ser la més institucional, la de les autoritats, però també la que va servir per reconèixer el servei al centre de desenes de persones al llarg de la seva, des de demà, centenària història.

Segurament per estimar més aquest recorregut, que les ha vistes de tots colors, va ser particularment interessant el recorregut que per tota aquesta centúria va fer l’historiador Francesc Roma, que va repassar els punts culminants, entre els quals el cessament d’activitats durant uns mesos entre el 1953 i el 1954 [motiu pel qual en alguns documents apareix que el centre és nascut en aquesta data], la preponderància d’algunes activitats com l’esquí o l’espeologia en d’altres capítols d’aquest itinerari, o situacions curioses, com que el CEM va arribar a tenir secció de bàsquet.

Un dels episodis fonamentals de la història va ser la construcció del xalet dels Rasos de Peguera, recuperat per l’entitat i restaurat després d’un incendi el 2012. Per això es va fer un reconeixement especial al seu impulsor, Lluís Rubiralta. També va rebre el reconeixement Josep Claret Guberna, impulsor de tantes activitats esportives a l’entitat. Tots dos ja no viuen i van ser objecte de dues de les grans ovacions del vespre.

Insígnies per als socis

L’acte també va servir perquè s’atorguessin les insígnies als socis que fa 25 i 50 anys que són al club i també a Pere Vilarmau Coll, que és la persona que fa més anys que ho és, amb 69.

A l’hora dels parlaments, van intervenir el president de la Federació Catalana d’Espeleologia, Lluís Domingo, el de la Federació d’Entitats Excusionistes de Catalunya, Jordi Merino, el representant territorial de l’esport a Barcelona, Josep March i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que havien entregat els reconeixements al costat de la presidenta del club, Roser Rojo. També n’hi va haver per als exmàxims mandataris vius de l’entitat.

L’acte el va tancar l’Orfeó Manresà amb dues peces, una de les quals l’himne del Club Alpí Manresà del Centre Montserrat, de Lluís Rubiralta i Santiago Cots, composada el 1935 i recuperada últimament.