Sis ors, quatre plates i vuit bronzes és el balanç dels judokes del Centre de Tecnificació del Bages i del Moianès en el Campionat de Catalunya cadet i infantil de Barcelona. En la categoria cadet hi va haver tres medalles d’or. Van ser per a Helga Barris i Guillem Lozano (Esport-7) i Íngrid Domínguez (Judo Moià). Les plates van ser per a Nerea Espinosa (Judo Ripoll), Adrià Marín (Judo Moià) i Cai Castany (Esport-7) i hi va haver un total de set terceres posicions. Van ser Júlia Beltran (Judo Ripoll), Ariadna Álvarez, Álex Llamas, Jordi Benito, Jan Perau i Arnau Domínguez (Esport-7) i Jordi Álvarez (Judo Moià).

En la categoria infantil, els tres ors van ser per a Ivet Beltran (Judo Ripoll) i Carlos Llamas i Biel Perau (Esport-7). La plata va ser per a Adrià Serrat (Judo Moià) i el bronze, per a Bruna Cruz (Judo Ripoll). Aquesta competició era decisiva per obtenir la classificació de cara al Campionat d’Espanya infantil i cadet. Hi ha obtingut el bitllet Carlos Llamas, Biel Perau, Ivet Beltran, Helga Barris, Íngrid Domínguez, Jan Perau i Guillem Lozano. Poden no ser els últims, ja que hi ha alguns judokes pendents de repesca.