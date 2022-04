Després d’haver arribat al segon lloc al tombar el Sevilla, el Barça busca mantenir aquesta plaça i continuar encadenant victòries per mantenir viu el somni del títol. Els blaugranes, després de sis triomfs de lliga seguits, afronten al camp del Llevant, el penúltim classificat, la prova del set. «És una altra final (...). Queden quatre o cinc setmanes i ens ho juguem tot», va assenyalar Xavi.

Ho faran sense Piqué, lesionat contra l’Eintracht. Tampoc hi serà Memphis, que no va poder jugar a Alemanya per molèsties físiques. Qui sí que torna a la llista és Luuk de Jong, després d’haver superat la covid. Tot apunta que l’altre De Jong, Frenkie, i Dembélé (que van començar a la banqueta i van ser claus en el gol de l’empat a l’Europa League) tornaran a l’onze inicial. «És una altra final. Queden quatre o cinc setmanes i ens ho juguem tot», assenyala Xavi Igual que Alves. Araujo, que va ocupar el lateral dret a l’Europa League, tornarà a l’eix de la defensa al costat d’Eric Garcia per l’absència d’un Piqué a qui el tècnic ha elogiat pel sacrifici que està fent. «Té moltes molèsties, està fent un esforç titànic. Està jugant com pot i a un rendiment molt alt. És digne d’elogi. No hi ha cap lesió pròpiament dita, ja veurem dijous». Més informació (Auto) Títol notícia (Auto) Xavi, que va prendre nota de l’espessor de Frankfurt, no es refia del Llevant i espera un duel molt semblant al d’Europa League. «S’està jugant la vida. És un rival molt semblant a l’Eintracht, a casa ha sumat set dels últims nou punts». Després de fer autocrítica, creu que la recepta per aquest diumenge i la volta continental és la mateixa: no perdre pilotes en zones de construcció, atacar els espais, finalitzar les jugades, parar les contres. «Ens van faltar moltes coses. A Europa, i fins i tot demà contra el Llevant, et poden passar per sobre». Més informació (Auto) Títol notícia (Auto) Elogis a Dembélé L’entrenador blaugrana va tornar a llançar floretes a Dembélé. «Des del novembre fins ara s’ha mostrat com un professional compromès, amb capacitat de marcar la diferència. Pocs tenen aquest nivell en l’un contra un. És molt estimat dins la plantilla. Cap queixa, al contrari, treballa en defensa...», va assenyalar. Dembélé, en l’entrenament al Frankfurt Stadium. / FC BARCELONA

Uns afalacs que es van afegir als que li havia dedicat poc abans Rafa Yuste. «Veig Dembélé com mai, la seva voluntat, amb ganes de quedar-se, però hi ha una negociació en marxa. Estem parlant i la nostra voluntat és que es quedi», va comentar el vicepresident barcelonista.

Xavi, que ha insistit una vegada i una altra que podria ser el millor en la seva posició, ha aconseguit revertir la seva situació al camp, a l’espera del que passi amb la situació contractual d’Ousmane Dembélé. El tècnic va aconseguir que el club li aixequés el veto i l’extrem ha sigut, juntament amb Pedri, una de les claus del creixement de l’equip: és el segon màxim assistent de la Lliga, per darrere de Benzema, però havent jugat la meitat de partits (13). En els últims set partits de Lliga ha fet set assistències i un gol.

«No estem per a floritures»

Tant Yuste com Xavi van reconèixer que la situació econòmica del club continua sent molt complicada, el que dificulta poder anar a la subhasta de superestrelles com Haaland. «El club encara està en una situació delicada i no tirarem la casa per la finestra per cap jugador, sigui qui sigui», va apuntar Yuste. «No estem per a floritures. Preparem la plantilla per a l’any que ve i saben les meves prioritats. S’ha de ser caut perquè la situació econòmica és la que és», va concedir Xavi, optimista amb la renovació de Gavi, cridat a ser un dels pilars del Barça del futur. La setmana que ve hi haurà també una reunió per abordar el futur de Sergi Roberto, que acaba contracte.