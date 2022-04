Reforçat per l’empat de dimecres al camp d’un rival directe, el Girona B (2-2), el CE Manresa rep avui el cuer de la Tercera Divisió RFEF, la Guineueta, en l’intent de sumar tres dels vuit punts que li falten per quedar campió i pujar a Segona. L’equip de Ferran Costa apareix com a favorit en una cita en què el club ha demanat als aficionats que acudeixin vestits de vermell al Nou Estadi del Congost per tal de donar color a l’animació per als seus jugadors.

Tot i la seva posició a la classificació, el conjunt barceloní no és un rival fàcil de vèncer. Ve de superar el Figueres per 3-1 en el seu últim enfrontament a casa i abans havia arrencat quatre empats en els nou partits anteriors. A més, només dues de les derrotes s’havien produït per més d’un gol, la qual cosa el converteix en un adversari incòmode. Aquest és el tercer dissabte consecutiu, segon a casa, en què el Manresa juga abans que els seus rivals, als quals pot posar pressió davant de les confrontacions que aquests han d’assumir demà. Si guanya avui, el Manresa tindrà cinc punts més que l’Olot i set més que el San Cristóbal, segon i tercers classificats, i amb els mateixos duels disputats. El conjunt de la capital de la Garrotxa juga demà a casa contra el Sant Andreu, en un partit compromès perquè els quadribarrats tenen només cinc punts menys i un partit encara per disputar. El San Cristóbal, per la seva banda, descansa. El Girona B, quart classificat i amb cinc punts menys que el Manresa, rep l’Ascó a casa. Gratis per als socis del Baxi El partit d’avui començarà a les cinc de la tarda i pot ser l’inici d’una tarda esportiva per als abonats del Baxi Manresa, que hi poden entrar gratis com a aperitiu del duel contra el Joventut al pavelló del Nou Congost de la nit.