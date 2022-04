El Barça continua llançant afalacs a Dembélé perquè renovi. Xavi, que ha insistit una vegada i una altra que podria ser el millor en la seva posició, ha aconseguit revertir la seva situació al camp. El tècnic va aconseguir que el club li aixequés el veto i l’extrem ha sigut, juntament amb Pedri, una de les claus del creixement de l’equip: és el segon màxim assistent de la Lliga, per darrere de Benzema, però havent jugat la meitat de partits (13). En els últims set partits de Lliga ha fet set assistències i un gol.

L’entrenador blaugrana va tornar a elogiar l’extrem francès. «Des del novembre fins ara s’ha mostrat com un professional compromès, amb capacitat de marcar la diferència. Pocs tenen aquest nivell en l’un contra un. És molt estimat dins la plantilla. Cap queixa, al contrari, treballa en defensa...», va assenyalar.

Uns elogis que es van afegir als que li havia dedicat poc abans Rafa Yuste. «Veig Dembélé com mai, la seva voluntat, amb ganes de quedar-se, però hi ha una negociació en marxa. Estem parlant i la nostra voluntat és que es quedi», va comentar el vicepresident barcelonista. <strong>Mateu Alemany</strong> i l’agent del davanter es van reunir dilluns el Marroc. Però malgrat el canvi que ha experimentat en la situació esportiva del jugador, la contractual continua igual. La cita a Marràqueix va ser la primera després del sonat desacord del gener i un intent de desglaç. Malgrat haver canviat l’estratègia del pal per la de la pastanaga, Alemany no va presentar una oferta formal i Sissoko va negar tenir res firmat amb cap altre club.

«No estem per a floritures»

Xavi i Yuste van reconèixer que la situació econòmica del club continua sent molt complicada, cosa que dificulta poder anar a la subhasta de superestrelles com Haaland. «El club encara està en una situació delicada i no tirarem la casa per la finestra per cap jugador, sigui qui sigui», va apuntar Yuste. «No estem per a floritures. Preparem la plantilla per a l’any que ve i saben les meves prioritats. S’ha de ser caut perquè la situació econòmica és la que és», va concedir Xavi, optimista amb la renovació de Gavi, cridat a ser un dels pilars del Barça del futur. La setmana que ve hi haurà també una reunió per abordar el futur de Sergi Roberto, que acaba contracte.