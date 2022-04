Els pilots espanyols seran aquest diumenge els grans protagonistes del 45º Trial Indoor de Barcelona que se celebrarà demà al Palau Sant Jordi, liderats pel pierenc Toni Bou, el quinze vegades campió del món, qui adverteix: "Aquesta temporada estic sent molt regular, però encara poden passar moltes coses; amb un error perdria el meu avantatge".

Ha guanyat les tres primeres proves del Mundial i és capdavanter destacat, però per a ell," Barcelona és sempre súper especial. El de l'any passat va ser irrepetible". "Aconseguir el títol aquí és una sensació inoblidable ja que mai ho havia aconseguit a la ciutat comtal. I no cal dir que, si guanyo demà, hauré fet un pas importantíssim cap al títol".

Quant als seus rivals reconeix que, "Adam (Raga) sempre apreta i el nivell de tots els pilots augmenta. És complicat dir els qui seran els nostres relleus. Grattarola apunta, però pot haver-hi moltes sorpreses ja que Jaime Bustos i Gabriel Marcelli potser agafen la confiança que necessiten".

Adam Raga, el gran rival de Bou arriba en plena forma a la cita als seus 40 anys. "M'he preparat ben tota la setmana i estic amb plena confiança. Durant tota la pretemporada entrenes per polir detalls i quan arribes a les curses sempre vols més, em veig fi i preparat per lluitar i guanyar com ho vaig fer el 2019".

"Aquesta és la cursa que tots volem guanyar i en la qual els pilots donem sempre un punt més. La motivació per fer-ho bé davant de la nostra gent i del nostre públic és màxima", admet.

"El trial està poc recompensat comparat amb altres esports. Per a mi és l'esport més bonic del món. Acabo de complir 40 anys, espero un fill i no penso en la retirada, tan sols penso gaudir fins a l'últim moment", declara.

El de Pontevedra Gabriel Marcelli, de 22 anys apunta alt en el trial indoor, segon a Madrid la passada setmana, es mostra esperançat. "A Barcelona vaig ser segon l'any passat i espero poder aconseguir-ho de nou aquest any. Espero que demà siguin zones difícils perquè em sento millor. Toni Bou és el meu company d'equip, però no hi ha ordres d'equip i quan estàs a la cursa tothom vol guanyar", assenyala.

La jove pilot de Terrassa (Vallès Occidental), Berta Abellán, que l'any passat va ser segona al Palau Sant Jordi en la modalitat femenina, confessa que "el de l'any passat va ser el millor" que ha viscut mai. "Em vaig quedar a un punt de guanyar però aquest any donaré el màxim".

"Les zones, com més difícils són més m'aplico i podem apretar més. Ja he guanyat a Emma Bristow altres vegades, però en indoor no i tinc ganes de fer-ho", assegura.