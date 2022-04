Els atletes de la Catalunya central Andreu Simón, de Collbató, i Marta Muixí, de Rajadell, han guanyat la vintena edició de la prova Pels Camins dels Matxos, organitzada pel Centre Excursionista Torelló en un circuit de 63 km. La cursa, que també es podia fer caminant i entomant-la sense voluntat competitiva, amb recorreguts de diverses distàncies per a tots els públics, ha començat i acabat a Torelló (550 metres d'altitud) i ha dut els participants pels indrets més emblemàtics de la zona: Borgonyà, Bellmunt (1.248 m), el Salt del molí, la serra de Curull, el Puigsacalm (1.514 m), la Grevolosa, Cabrera (1.316 m), la creu de Salgueda (1.088 m) i el castell dels Torelló (781m).

Andreu Simón ha estat el més ràpid amb un temps de 6 hores i 3 minuts justos, una nova plusmarca de la cursa, i fins gairebé el final ha optat a aconseguir el Matxopot de tres mil euros reservat a qui arribi a baixar de les sis hores. El cabrianenc Lluís Ruiz, guanyador del 2021, ha acabat segon, amb 6.07.48, millorant també el seu millor registre previ.

Durant el primer tram de la cursa, Ruiz s’ha situat pràcticament dos minuts per davant de Simón, però aquest ha agafat el control de la situació a Cabrera. “Des de la sortida he notat que avui no era el meu dia i en Lluís ha sortit molt fort. Veia que anava per sota dels meus parcials previstos per baixar de les sis hores i em pensava que s’ho enduia. A partir de les cinc hores he vist que em marxaven les possibilitats d’endur-me el Matxopot, i des del Castell he intentat arribar a meta amb deu minuts, però no ha pogut ser", ha explicat Simón.

El tercer classificat ha estat Jordi Roy, amb 6.16.34.

En la categoria femenina, Marta Muixí, manresana resident a Rajadell, ha revalidat el triomf del 2019 i ha completat els 63 km un temps de 8 hores, 19 minuts i 20 segons. En acabar la prova ha declarat que "tenia clar que no faria el temps del 2019 (8 hores, 2 minuts i 55 segons) perquè tinc el turmell delicat i he vist complicat el terreny, amb moltes fulles. Com que he anat força sola no he volgut forçar".

La bagenca ha tret gairebé una hora d'avantatge a la segona classificada, Erola Tortadès, que ha fet 9.09.17. Ester Franch ha finalitzat tercera amb 9.12.03.