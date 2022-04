Doble gir de guió i desenllaç cruel per al Centre d’Esports Manresa. L’estadi del Congost va viure ahir un final de partit trepidant en el qual el conjunt blanc-i-vermell va cedir una dolorosa igualada contra el cuer de la competició, l’EE Guineueta (1 a 1). Després de maldar durant tota la confrontació per assolir una victòria cabdal per afrontar amb avantatge els tres últims partits de lliga, els manresans es van avançar a l’electrònic ja en el darrer minut del temps reglamentari. Biel Rodríguez Pérez va encarar un oponent com a extrem dret, el va superar i la seva magnífica centrada la va rematar a gol Javi López. Els jugadors blanc-i-vermells i els més de 500 espectadors que s’havien aplegat a les grades –la millor entrada de la temporada– van esclatar exultants. L’equip de Ferran Costa no havia protagonitzat la millor actuació de l’exercici, però el triomf semblava a l’abast. No va ser així. S’havien de jugar cinc minuts de temps de recuperació i una falta comesa per Marc Cuello va donar l’última opció als barcelonins. El juvenil Hugo Romero la va servir tancadíssima des de la posició d’extrem dret i el central Cristian Gómez va pentinar amb el cap la pilota al fons de la xarxa (min 93). De l’èxtasi al desencís en 3 minuts i 28 segons.

Tot i els tres empats signats en les tres últimes confrontacions, les possibilitats d’assolir el títol i l’ascens directe a Segona Divisió RFEF del CE Manresa no s’han esvaït. A més, el punt sumat ahir garanteix als bagencs la classificació per a les eliminatòries d’ascens. Els blanc-i-vermells va dominar els vint minuts inicials del primer període i van generar quatre ocasions. La primera es va produir quan tot just s’havien consumit 25 segons. Javi López va rematar de cap una centrada de Salva i el central Cristian Gómez va evitar el gol quan la pilota era fora de l’abast de Xavi Betrán. El davanter del Pont de Vilomara va xutar per sobre el travesser el servei de Pau Darbra (min 8) i Javi Carmona va desviar a córner l’enverinada rematada rasa de Nil Garrido, després d’una bona jugada trenada per Pau Darbra i Salva (min 19). Trenta-tres segons després, Xavi Betrán va aturar el xut d’Àlex Iglesias. Els manresans van mantenir la iniciativa ofensiva fins al descans, però trenaven el joc amb certa lentitud i amb passades de baix risc que els impedien sorprendre la defensa del cuer. Després de pispar la pilota a Buba, Noah va errar la rematada (min 37) i Pau Darbra va haver de ser substituït per un esquinç al turmell (min 41). Finalment, una gardela d’Antonio Pelegrín va fregar el pal dret de la porteria barcelonina (min 45+2). La manca de fluïdesa ofensiva dels amfitrions es va accentuar a la represa. Óscar Muñoz no va arribar a rematar una enverinada centrada rasa d’Abdellah (min 57) i Godbless va culminar amb un xut desviat una jugada trenada amb Buba (min 64). La primera ocasió dels blanc-i-vermells va ser conseqüència de l’enèsima centrada de Salva. Javi López va rematar de cap i Cristian Gómez va interceptar l’esfèrica (min 78). Va ser el preludi d’un final inesperat.