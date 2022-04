La immaculada ratxa de victòries del Barça en la Lliga es contraposa amb l’empat de dijous a Alemanya en l’anada dels quarts de final de l’Europa League. L’empat contra l’Eintracht va baixar les revolucions d’un equip que arribava llançat després dels últims resultats en la competició estatal. Torna la Lliga per als blaugrana i ho fa en un Ciutat de València que es vestirà de gala per rebre els de Xavi Hernández, que necessiten continuar sumant de tres en tres per deixar tancada al més aviat possible la segona plaça.

El Llevant esgota les seves opcions de permanència. A falta de vuit jornades, els d’Alessio Lisci estan a sis punts dels llocs de salvació. Amb un calendari ple de duels directes per l’objectiu, Barça, Madrid, Sevilla i Reial Societat són els rivals de la zona alta per als quals sumar algun punt dona vida extra si es fan els deures en els altres partits. L’estadi valencià es convertirà així en una olla a pressió pels punts. Quan i on veure el Llevant-Barça de Lliga El partit corresponent a la 31a jornada de Lliga entre el Llevant i el Barça que es disputarà a l’Estadi Ciutat de València el diumenge 10 d’abril del 2022 a partir de les 21.00 hores es podrà seguir en directe a través de Movistar LaLiga de la plataforma Movistar Plus. Aquest diari efectuarà un seguiment ‘online’ del matx.