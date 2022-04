El Covisa Manresa FS va reprendre la competició amb la mateixa energia i encert amb què va imposar-se a la UD Eivissa Gasifred (3 a 2) i al Barceloneta Futsal (3 a 6) i va sotmetre de forma contundent l’Escola Pia de Sabadell (8 a 1). Els jugadors de Pau Machado van jugar una primera part excel·lent i van abassegar esportivament i golejar el conjunt sabadellenc (7 a 0). Ambdues formacions van optar per pressionar la gestació de les accions ofensives de l’oponent. Els blanc-i-vermells van afegir de seguida a la seva extrema intensitat una evident clarividència per culminar de forma encertada les accions de contracop que propiciava pispar pilotes als jugadors de l’Escola Pia, i tres gols en tres minuts de Carles Lavado i Manu del Moral (2) van encarrilar el triomf (3 a 0). Les prestacions dels amfitrions no van davallar tot i aquest substancial avantatge, i l’ambició dels manresans va possibilitar la golejada d’escàndol amb què ambdós equips es van retirar als vestidors (7 a 0). A la represa, el Covisa Manresa FS va deixar de prémer l’accelerador ofensiu i l’Escola Pia de Sabadell va maldar per dignificar la seva imatge i el resultat final. Carlos Povedano va marcar pels sabadellencs i Gerard Pusó va aprofitar l’exclusió per doble targeta groga del porter visitant Ignasi per establir el marcador definitiu.