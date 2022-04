Una de les especialitats del CF Martorell de Javi Cuesta és puntuar al terreny de joc dels millors equips de la categoria. Tal com va fer al feu de la UE Rapitenca, el CF Martorell va sumar una meritòria igualada al camp de la UE Valls (1 a 1). El domini territorial dels amfitrions no va impedir als visitants generar perill al contracop. La defensa martorellenca va conjurar una perillosa incursió de Joan Domingo, nou minuts abans que una excel·lent acció com a extrem esquerre de Marc Carbonell habilités Ross Willox per donar avantatge al seu equip (min 27). Joan Domingo va reequilibrar el marcador en els darrers instants del primer acte i va poder signar la remuntada als 11 minuts de la represa, però va malbaratar una acció propiciada per una errada defensiva. Cinc minuts després, Toni Domínguez va aturar l’enverinat xut de Gerard Batista. Va ser l’última gran ocasió dels vallencs.