Es preveia un partit complicat i la realitat va superar les expectatives. El Cadí La Seu va caure a la pista de l’Euskotren, l’equip que, com a cinquè classificat, és el seu principal perseguidor. La gran actuació de la pivot local Coulibaly, amb 27 punts, va ser decisiva per enfonsar un Cadí que va aguantar el ritme fins a la mitja part.

Coulibaly no va trigar a fer-se sentir. La jugadora de Mali va fer 10 dels 12 primers punts del seu equip. El Cadí, però, amb Tunstull encertada, replicava i perdia només de 5 punts al final del primer període (18-13).

En el segon quart es va mantenir l’intercanvi de cistelles, amb especial esment per a Lukacovicova, que va dominar la zona rival. El 24-25 va obligar Muguruza a demanar temps mort i un 4-0 de sortida va tornar a inclinar la balança. Tot i que el Cadí no podia anar a la línia de tirs lliures perquè les locals no cometien faltes, les urgellenques van dominar el parcial per 16-18 (34-31 al descans).

Un parcial de 4-0 a l’inici de la represa va ser el presagi del principi de la fi del Cadí. A més de Coulibaly, que va mantenir un intens duel amb Tunstull, Brown es va afegir a la festa anotadora i les basques es van escapar amb un 56-43 per tancar el tercer quart.

El Cadí La Seu no estava disposat a rendir-se, i Raventós i Tunstull bregaven per reduir el desavantatge. Però Cornelius, al límit de la possessió, i Coulibaly no deixaven amb les seves cistelles que les visitants poguessin concretar la remuntada. Amb el 63-48 del minut 4 ja es veia que no era el dia per a la gesta i el partit es va anar consumint fins al 74-54 final. La feblesa en el rebot i l’absència de la lesionada Etxarri van ser decisives per a la derrota.

Dimecres, visita La Seu el campió Perfumerías Avenida (20 h), que ahir va acabar tercer en la Final Four de l’Eurolliga.