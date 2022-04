El Covisa Manresa rebrà demà dimarts (21 h) el Sala 5 Martorell en els vuitens de final de la Copa Catalunya de futbol sala, una eliminatòria a partit únic que els bagencs afronten com a locals pel seu menor coeficient. El conjunt que dirigeix Pau Machado va entrar a la competició en la quarta ronda, i va eliminar el Monistrol per 1-4. Posteriorment, als 16ns, es va desfer del Castellbell per 2-8, en les dues ocasions com a visitant.

Els martorellencs també han jugat fins ara dues eliminatòries: primer van empatar 2-2 amb l'Esparreguera i es van classificar en els penals; després van superar l'Alforja per 2-3. Els dos equips juguen a la Segona Divisió Nacional B (grup 3) i actualment el Sala 5 és tercer i el Covisa quart. El vencedor obtindrà el pas als quarts, on l'espera el FS Salou com a local. Els guanyadors dels quarts passaran a la Final Four, per a la qual ja hi ha classificats directament el FC Barcelona i l'Industrias Santa Coloma. La seu d'aquesta fase final encara està per decidir. Manresa ja va acollir la Final Four en dues ocasions, concretament al pavelló del Nou Congost. ELIMINATORIA DE VUITENS DE FINAL (a partit únic) JESUS MARIA-NATACIO SABADELL, 1-4 FS SALOU-PENYA ESPLUGUES, 5-3 FC CERDANYOLA–ALIANÇA MATARÓ, dilluns 11 d'abril (22 h) COVISA MANRESA – SALA 5 MARTORELL, dimarts 12 d'abril (21 h)