Un mes i escaig després de convocar l’assemblea general extraordinària que el 22 d’abril ha d’aprovar l’inici del procés electoral per escollir la nova junta de la Federació Catalana de Futbol durant els propers quatre exercicis, i cinc dies després de la presentació de la precandidatura encapçalada per Àlex Talavera, en la qual figura la presidenta del CE Manresa, Ruth Guerrero, l’actual president de l’ens, Joan Soteras, va assistir a la presentació del centenari del CF Callús i va parlar amb Regió7.

Va accedir a la presidència el 18 de setembre del 2018. Per tant, encara li restaven uns quants mesos més de mandat. Per què ha avançat les eleccions?

Hi ha quatre factors que m’han induït a considerar que aquest era el moment més adequat per iniciar el procés electoral. El primer és que en la darrera assemblea general ordinària vam presentar un balanç econòmic amb pèrdues, corresponents a l’exercici del 2020, derivades de l’esclat de la crisi sanitària. Les vam cobrir amb fons propis de la federació, però ens vam comprometre a restituir la quantitat que havíem extret per superar aquella situació inesperada. Amb els beneficis que l’ens federatiu ha generat en el darrer exercici, d’1,4 milions d’euros, ha estat possible retornar íntegrament aquests diners.

Com s’ha aconseguit un superàvit d’1.482.226,30 euros en només dotze mesos?

Essencialment gràcies a una política de contenció de la despesa. Hi ha esdeveniments que s’han suspès per la pandèmia i això ha generat estalvi. D’altra banda, hem rebut subvencions amb les quals inicialment no comptàvem. Però, per arribar a la xifra d’1,4 milions d’euros de beneficis, ha estat fonamental instaurar la suspensió sistemàtica de totes aquelles activitats i actes que, almenys de forma temporal, podíem considerar prescindibles i ser molt curosos en la contractació de serveis als proveïdors. En definitiva, comprar millor. Abans de fer qualsevol gran adquisició, la federació demana tres pressupostos per poder escollir la proposta que és més beneficiosa per als clubs.

I els altres tres raonaments per fer la convocatòria?

Completar el procés a finals de maig permetrà a la candidatura guanyadora iniciar la temporada 2022-23 sense estar vinculada a compromisos adquirits per la junta anterior. Senzillament, podrà implementar el seu programa. A més, hi ha una sèrie de contractes amb empreses externes que treballen per a la federació i amb proveïdors que finalitzen entre el 30 de juny i el 30 de setembre. Amb l’avançament electoral facilitem que els nous rectors hi puguin negociar abans de la conclusió del vincle contractual actual. Finalment, tot ens fa pensar que estem entrant en la normalitat postcovid. El Pla de Competició d’aquesta temporada s’està complint amb pocs ajornaments de partits. Sembla un bon moment per demanar a les directives dels clubs que decideixin quin futur volen per al futbol català.

La salut econòmica de la federació s’ha recuperat dels efectes adversos de la crisi sanitària?

Només ens falta retornar la meitat d’un crèdit que vam haver de sol·licitar per superar els entrebancs derivats de la pandèmia. En completarem la devolució durant la temporada 2022-23.

Quan encara no s’han convocat les eleccions ja hi ha dues precandidatures, a més de la seva, encapçalades per l’exvicepresident Juanjo Isern i pel fins ara president de la UE Cornellà, Àlex Talavera.

L’oposició m’ha faltat al respecte dient mentides. Durant el meu mandat no ha passat res reprovable. Pel que fa a la gestió econòmica, s’ha d’aclarir la hipotètica desviació d’uns milions d’euros, però aquest és un afer que correspon al mandat del president anterior, Andreu Subies. Jo he fet neteja! A la federació hi teníem un director general i assessor jurídic amb un sou que fregava els 340.000 euros anuals i que, a més, a través del seu despatx professional, ens facturava 100.000 euros més cada exercici. I un director esportiu que cobrava 120.000 euros anuals i que no tenia ni el títol d’entrenador. No admeto ni la manipulació ni la mentida.

Quan fa aquesta afirmació es refereix només a l’oposició? Qui pretén manipular-lo?

En accedir a la presidència vaig constatar que no es tractava de forma equitativa tots els mitjans de comunicació. Vaig considerar que el tracte de favor que tenien algunes persones, com el periodista Manuel Ayala, de Mundo Deportivo, tant pel que fa a l’accés a informació privilegiada com al manteniment de determinats compromisos econòmics, s’havia d’acabar. Per això, a aquest senyor no li caic en gràcia. Els altres mitjans del Grup Godó no em tracten pas com ho fa ell. Manuel Ayala m’ha amenaçat de mort i hi he presentat denúncia. La meva junta ha impulsat mesures anticorrupció per protegir la federació de la corrupció i l’espoliació.

Quines mesures?

A la primera de les assemblees convocades per al 22 d’abril, proposarem l’aprovació de la modificació d’alguns articles dels estatuts i del reglament general. Si els clubs ens donen suport, les noves contractacions de personal laboral amb una retribució bruta anual superior als 61.000 euros i els increments salarials superiors als 6.000 euros els haurà de ratificar l’assemblea. I el mateix passarà amb la contractació de personal extern, béns i serveis, i amb els pagaments a una mateixa persona física o jurídica, o a diverses persones jurídiques vinculades entre si. Així, no es podran produir corrupteles com les que hi havia hagut abans del meu mandat.

Vol reformular la competició?

Sí, sens dubte. El Pla de Competició és l’ànima de la federació, però el que teníem quan vaig assumir la presidència era del segle XX. Cal adaptar-lo al XXI. La majoria de les competicions han tenir dues fases per ser més atractives. Hi ha d’haver emoció a les lligues fins a les últimes jornades, ja lluitin els equips implicats per l’ascens o per la permanència.

Té algun altre desafiament pensat?

La protecció dels clubs petits. Dels 1.200 clubs que hi ha a Catalunya, uns 900 tenen, com a màxim, 200 o 300 jugadors, uns 150 entre 300 i 600 futbolistes, i una quarantena, de 700 a 1.000. Sense perjudicar ningú, hem d’afavorir que els clubs que són petits puguin mantenir els equips de formació. Implementarem un sistema innovador per poder-los protegir. Clubs de barri com la UE Balconada han de poder tenir equips formatius de totes les categories.