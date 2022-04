En un segon temps ple de suspens i girs de guió, el Barça va sumar ahir una nova victòria davant un Llevant que s’apropa de forma irremissible al pou del descens. Els de Xavi van veure com els xiulaven tres penals en contra, els tres primers en tota la lliga, van remuntar, el van empatar i, en l’afegit, Luuk de Jong va donar els tres punts a l’equip amb un gol de cap marca de la casa. El davanter neerlandès que va arribar en el darrer dia del mercat d’estiu ja ha fet sis gols tot i no tenir gaires minuts.

Una pífia d’Alves que va aprofitar Morales per fer un xut que va sortir desviat va inaugurar un partit que Xavi va afrontar donant decans a Pedri i amb Nico de titular. En la jugada següent, Frenkie de Jong va enviar una rosca que es va escapar per sobre la porteria de Cárdenas. El bagatge del Barça durant els primers 45 minuts no va millorar gaire i només es van registrar un parell de xuts innocents de Ferran Torres, sobretot el que va realitzar desmarcant-se en profunditat recollint una passada en llarg de Ter Stegen.

Els barcelonistes van firmar un primer temps molt fluix, insípid, sense trobar en cap moment el ritme del joc, la solidesa defensiva, la sortida de la pilota i la fórmula per atacar. Molt lluny de la imatge del 0-4 del Bernabéu, fins i tot de l’1-0 contra el Sevilla, l’equip es va encallar i sort en va tenir que una gran acció individual de Morales, al minut 26, no va acabar en gol. El Comandante es va desfer d’Araujo i Alba i, quan el seu xut semblava que obriria el marcador, el va tocar lleugerament el porter del Barça i Eric el va refusar sota els pals. Instants després, Araujo va evitar un xut franc de Roger.

En el tram final de la primera part, Nico i De Jong van canviar el seu perfil intentant millorar el domini del mig del camp. El jugador del planter, que en les últimes setmanes ha perdut molta quota de protagonisme, se’l va veure molt perdut i erràtic com a interior. No va ser l’únic, però: Dembélé estava sent irrellevant i Auba va estar desaparegut.

Però tot va canviar en una segona part de ritme tarantinesc. El partit va començar a pujar de revolucions quan Alves va fer un penal absurd topant amb Son. Morales va transformar i, tres minuts després, Roger hauria pogut deixar el partit molt a favor del Llevant quan l’àrbitre va tornar a xiular una pena màxima per unes rigoroses mans d’Eric a la sortida d’un córner i amb la pilota venint d’un cop de cap rival. Ter Stegen, però, va endevinar la intenció del 9 del conjunt local.

Aleshores, en quatre minuts, el Barça va capgirar el partit. Primer amb Aubameyang rematant de cap una bona centrada de Dembélé; i després gràcies als dos jugadors que Xavi havia fet entrar al camp per canviar l’escenari del partit. Gavi es va desfer de dos rivals i es va internar a l’àrea, va cedir enrere a Pedri i el canari va enviar la pilota al fons de la porteria.

El Barça havia salvat una situació molt complicada i tenia la inèrcia anímica a favor. Però els de Xavi no van saber pausar el partit, van abusar del joc vertical i de les pilotes llargues de Ter Stegen buscant les desmarcades. I Lenglet, que acabava d’entrar, va trepitjar Dani Gómez: Munuera Montero va xiular el tercer penal i Melero no va perdonar. Semblava que s’escapaven dos punts ... fins que va aparèixer el recurs De Jong: Alba va centrar i Luuk, que feia escassos minuts que era sobre el terreny de joc, es va avançar a Postigo i va donar tres punts al Barça.