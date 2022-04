El Manresa CBF U18 va quedar fora de la segona fase de la fase final de preferent B en caure derrotat per un TGN Bàsquet que ja havia guanyat el partit d’anada a casa (57-50) i que al Complex del Congost no va donar cap possibilitat de remuntada. Un 2-17 d’inici va fer ampliar la diferència global a 22 punts i va convertir la resta de l’enfrontament en una lluita, com a mínim, per intentar competir en el partit.

Així, malgrat que Aina Roqué va igualar el bàsquet inicial de Sara Torruella, el parcial de 0-15 que va arribar a continuació va ser sagnant. Quan Anna Fornells va trencar la mala ratxa del seu equip, set minuts més tard, el resultat ja era molt ampli. De tota manera, el conjunt de José Carlos Suárez hi va posar interès i va rebaixar la distància fins al punt de situar-se a vuit punts (31-39) quan faltaven deu minuts per acabar el partit. Però una altra bona arrencada de les tarragonines, amb un altre 0-7 de parcial, va fer inútil la reacció i va posar punt final a la temporada bagenca.