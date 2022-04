El CF Igualada va fer ahir un pas fonamental per segellar la permanència a Primera Catalana. Els blaus es van imposar amb solvència al Vilanova CF (2 a 0). Durant el tram inicial, ambdós equips van maldar per imposar el seu estil. Els igualadins optaven per un futbol més elaborat i els vilanovins mostraven la seva facilitat per generar perill a través dels serveis en profunditat. Arnau (min 3), Franc Samaniego (min 6) i Franco (min 10) van protagonitzar les primeres accions de perill dels amfitrions, però va ser Sergi Solernou qui va donar avantatge als blaus. El central manresà va rematar de cap de forma inapel·lable un córner servit per Monchu (min 13). El gol va refermar la determinació ofensiva dels anoiencs, que van exhibir les seves millors prestacions durant la resta del primer període. L’actuació de Sardor Yusupov com a dinamitzador de l’atac dels igualadins va ratllar la perfecció i Franc Samaniego i Monchu van evidenciar el seu potencial, sense oblidar que Franco va fer l’enèsim partidàs del curs. No endebades, els amfitrions van generar una vintena d’accions de perill en el primer acte. Monchu va estavellar una gardela al travesser (min 30) i Franc Samaniego va obligar Álex Pacheco a fer dues aturades de mèrit (min 40).

Als vuit minuts de la represa, una penetració com a extrem dret d’Arnau va propiciar el segon gol local, materialitzat per Franco. L’equilibri que va prevaler en els últims vint minuts no va permetre al Vilanova CF qüestionar la vuitena victòria blava.