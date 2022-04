El Motor Munich Cadí Manresa va acumular la quarta derrota en quatre partits en la segona fase de la Copa Catalunya, amb la qual cosa ja no té opcions matemàtiques de continuar endavant. El conjunt de Gerard Barbé va estar lluny de vèncer un Cerdanyola que va prémer l’accelerador quan li va interessar i que, en un brillant esforç defensiu, va deixar les manresanes en només quatre punts en els últims deu minuts.

L’equip bagenc no va començar pas malament, amb un triple de Maria Caro i un bàsquet de Sira Beltran que donava un primer avantatge de 2-5. Però el conjunt vallesà va reaccionar aviat, va capgirar el resultat ja en el primer descans i va aconseguir un parcial d’11-0 en el segon, que va convertir un 18-16 en un 29-16. Al tercer període, un bon tram final va permetre a les visitants situar-se a deu punts, després d’un 0-7 en els darrers instants, però el Cerdanyola va reaccionar abans de tenir problemes. Va arrencar l’última part del partit amb un 13-2 i ja no hi ha haver manera d’arreglar-ho. El Manresa rep en el proper partit un Igualada encara amb possibilitats.