Fruitosenc i Navàs van disputar un entretingut duel marcat per la màxima competitivitat entre els dos conjunts. L’equip visitant, conscient que no pot perdre més si vol competir al campionat amb el Puig-reig, va sortir al terreny de joc amb un nivell d’intensitat superior que el del seu rival. No va arribar al minut de joc quan el Navàs ja gaudia d’un avantatge. En la primera jugada del partit Domínguez batia Artigas amb un tir que entrava ajustat al pal. El gol matiner va suposar un cop anímic molt dur per als locals, que, tot i intentar desfer-se del mal inici i entrar de nou al partit, no se’ls veia gaire còmodes amb el plantejament dels seus rivals. Amb el pas del temps les entrades a destemps i les provocacions entre jugadors dels dos equips van embrutar momentàniament el partit. Al minut 51 l’àrbitre va decidir expulsar un jugador de cada equip després d’una discussió entre els dos. El Fruitosenc estava fora del partit, molt desconcentrat, i el Navàs ho va aprofitar per fer el segon i deixar pràcticament sentenciat el duel. Serra va anotar el 0-2 a l’hora de partit. Amb encara temps per disputar-se, el ritme del joc va disminuir, els locals no es veien capaços de remuntar el partit i el Navàs donava per bo el resultat.