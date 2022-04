El Sallent va obtenir una important victòria contra el Gironella que li permet seguir en la lluita per evitar el descens. En un inici molt enèrgic, els berguedans començaven a dominar la possessió de la pilota, tot i que serien els blaugranes els que s’avançarien en el marcador en una acció matinera. Vázquez superava Vidosa al minut 13 per posar l’1-0. Però el Gironella va aconseguir l’empat de seguit, en una jugada a pilota parada on García connectava una potent rematada per posar de nou les taules. Els berguedans controlaven el partit i movien la pilota d’un costat a l’altre, però sense profunditat, i seria de nou el Sallent el que s’avançaria després d’un bon contracop que va agafar mal col·locada la defensa visitant i va aconseguir l’avantatge just abans del descans. L’expulsió d’un dels locals per doble targeta groga va donar més protagonisme al Gironella, que tancava el Sallent al seu propi camp. Els bagencs van estar tot el segon temps ben replegats i defensant el resultat, evitant que els seus rivals s’apropessin a la porteria de Puigoriol. A les acaballes, amb un Gironella bolcat a l’atac, el Sallent va sentenciar el partit amb un contracop on Vázquez enviava la pilota al fons de la xarxa.