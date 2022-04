El Barça va derrotar el Reial Madrid per 108-97, després d’una pròrroga i d’un partit que va acabar amb una enorme polèmica. El resultat deixa els blaugrana primers, amb dues victòries i el bàsquet average d’avantatge respecte dels blancs. El Madrid, per la seva banda, només té un triomf de diferència sobre el pilot de conjunts que van del tercer al cinquè, el Joventut, el València i el Baxi Manresa. Amb els bagencs, a més, té la diferència de punts particular perduda.

La gran controvèrsia va arribar en l’última jugada dels quaranta minuts reglamentaris. Quan el Madrid guanyava d’un punt (88-89), Hayes va intentar un triple per vèncer i el va fallar. Quan els madridistes ja celebraven el triomf van veure com els col·legiats indicaven una falta de Poirier a Sanli en el rebot, quan tots dos s’havien agafat del braç i no semblava que cap d’ells fes més força que l’altre. El turc del Barça només va anotar un dels dos tirs lliures. Llull va tenir vuit dècimes per vèncer, però va errar el triple. A la pròrroga, la superioritat blaugrana va ser total, amb un Hayes desbocat, autor de vuit punts, amb dos triples, i un Exum que, observat a la graderia pel seu amic Moneke i per Sima, va tancar la victòria amb una esmaixada formidable. Abans, el partit va tenir moltes pujades i baixades. Mirotic i Abalde van ser desqualificats per enganxar-se en una acció en l’últim quart i Pablo Laso, després de l’enfrontament, va criticar de manera no explícita els col·legiats, a qui va anar aplaudint els últims minuts. Pel Barça, Laprovittola, amb 20 punts, va ser el màxim anotador, però Exum, amb 16 i 24 de valoració, va ser el millor. També van tenir pes els 18 de Smits i els 16 de Hayes. Pel Madrid, Deck, amb 17 punts, va ser el més destacat, i gran partit de Poirier, amb 14.