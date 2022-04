Jan Ullrich, guanyador del Tour de 1997, ha aconseguit reunir 40.100 euros que entregarà a una associació d’ajuda als nens refugiats per la guerra d’Ucraïna venent una de les seves bicicletes amb finalitats benèfiques. L’exciclista alemany, ara amb 48 anys i resident des de fa temps a Suïssa, va decidir subhastar una bicicleta pintada en groc que el fabricant italià Pinarello li va entregar com a regal i homenatge després de guanyar la ronda francesa portant la seva marca. Aquesta bicicleta mai va ser feta servir en competició i formava part de la col·lecció particular de l’antiga estrella del ciclisme a finals del segle passat i inici de l’actual.

La bicicleta feia setmanes que era en la subhasta fins que la licitació s’ha tancat en vendre’s per un preu que ha multiplicat per quatre, al marge de l’aspecte històric i sentimental, el seu valor. Els diners recaptats aniran a parar a l’ONG alemanya Ein Herz für Kinder, que ajuda nens ferits o orfes a causa de la invasió russa a Ucraïna. Ullrich va ser corredor professional entre els anys 1994 i 2006. Els seus millors resultats els va aconseguir al Tour. A part de la seva victòria el 1997 hi figuren cinc segons llocs i un tercer. També va guanyar la Vuelta de 1999 i va aconseguir la medalla d’or en la prova en ruta dels Jocs Olímpics del 2000. Se’l considera com el gran rival de Lance Armstrong en la ronda francesa, tot i que sempre va perdre davant el texà. I com ell, també va ser sancionat per dopatge, tot i que conserva els seus resultats al Tour.