Si l’estat d’ànim hagués de determinar el guanyador de l’eliminatòria de la Lliga de Campions entre el Baxi Manresa i l’Unicaja, que viurà demà el seu segon capítol a la Costa del Sol, no hi hauria color. D’una banda, un conjunt manresà exultant, amb una afició al seu costat, amb una gran il·lusió demostrada en l’expressió corporal de tots els seus elements, amb dues victòries catàrtiques a casa la setmana passada i amb un punt d’avantatge. De l’altra, un combinat malagueny en terra de ningú a la lliga, que veu com només omple un terç de l’aforament del seu pavelló, que va ser derrotat per 23 punts al Congost, té un punt de desavantatge a l’eliminatòria i que ahir es va salvar pels pèls de l’enèsim desastre de l’any.

Perquè l’Unicaja sort en va tenir d’una falta molt més que discutible que la col·legiada catalana Yasmina Alcaraz va indicar a Babatunde Olumuyiwa en un bloqueig a mitja pista sobre un Alberto Díaz habitual en aquestes arts. Faltaven tres segons i, amb 76-74 en el marcador, el base visitant Miller-McIntyre iniciava una penetració a cistella per igualar un duel que els amfitrions havien dominat, però que no havien tancat. La falta va permetre recuperar la pilota a l’Unicaja, que va sentenciar amb dos tirs lliures de Brizuela, però no amagar que l’estat de forma de l’equip és preocupant si vol superar demà el Baxi i forçar un tercer partit. Torna Jaime Fernández Per a l’equip d’Ibon Navarro, la millor notícia va ser, sens dubte, la tornada a les pistes de Jaime Fernández. Només va jugar poc més de vuit minuts, però el madrileny és un jugador molt important per a l’Unicaja si vol tenir més opcions de capgirar l’eliminatòria europea. Pel que fa al partit d’ahir, va tenir una primera meitat igualada, tot i que els avantatges van ser més importants per a un combinat local que va tornar a tenir en Brizuela com a millor jugador, amb 20 punts, malgrat que Abromaitis va fer més valoració (18). El MoraBanc, que segueix en una situació molt delicada, va tenir la virtut de no renunciar mai a res, ni quan perdia per deu punts a la mitja part. Es va mantenir sempre a tir de pedra, a menys del doble dígit de diferència, i va trobar la seva oportunitat en els darrers segons gràcies a una zona 3-2 que va col·lapsar l’atac rival. Bouteille va parar el primer cop amb un bàsquet (73-68) quan l’Andorra s’havia posat a tres punts, però un bon tram final de McIntyre, que no havia anotat fins aleshores, i un espectacular triple de Jelínek a 9,7 segons (75-74) va donar vida als seus. Francis Alonso només va anotar un tir lliure abans de la controvertida jugada entre Olumuyiwa i Alberto Díaz. Tot, davant de només 3.637 persones de les 10.642 que caben al pavelló. Ni l’homenatge al malaurat Javier Imbroda no hi va portar més gent.