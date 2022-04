Una nova ensopegada fora de casa posa coll amunt l’objectiu de l’ascens a les jugadores de l’Igualada. A partir d’ara, hauran de minimitzar les errades si volen tenir les seves opcions de recuperar un lloc a la Primera Divisió Nacional.

Les blaves es van avançar al terreny de joc de la Penya Blanc Blava de La Roca, però van acabar golejades amb tres dianes en contra a la segona part. Si per a les anoienques, el partit era molt important, per a les locals era decisiu, ja que van perdre en les dues jornades inicials i no tenien cap punt.

Les jugadores de La Roca van sortir molt intenses i van incomodar les igualadines. Però Marina Salanova es va poder sobreposar a aquesta situació i va fer el 0-1 en una bona acció al minut 21. Amb aquest avantatge, l’Igualada es va tranquil·litzar i va prendre el control, però el primer contracop a favor de les periquites va significar el gol local.

El segon temps va seguir unes coordenades diferents. Poc futbol i un ritme baix propiciava el joc de contracop, en el qual les locals s’hi movien millor. Així, tres jugades a la contra demolidores de la Roca van castigar durament la porteria igualadina i les esperances de les blaves, que van veure com el marcador s’enfilava fins el 4-1.

La derrota és una pedra en el camí, però l’ascens encara no s’ha escapat i l’Igualada necessitava retrobar el bon camí. El proper rival serà el líder Cornellà.