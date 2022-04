Fita molt meritòria la que va assolir Guillem Lozano el dissabte passat a Madrid. El jove judoca del club Esport7 de Manresa, de nomes 14 anys, és a dir, que està en la seva primera temporada com a cadet, es va penjar la medalla de bronze en el Campionat d’Espanya júnior (sub-20).

Guillem Lozano només va perdre un dels quatre combats que va disputar a la capital espanyola, en la categoria de -100 kg en la que hi va haver setze participants. El jove judoca bagenc va debutar contra el balear Guillem Jordà en la primera ronda, i es va classificar per enfrontar-se al madrileny Roman Amaro, que també va ser víctima de la bona manera de fer de Lozano. Aleshores, l’andalús José Venegas, que es va acabar penjant la medalla d’or en derrotar el també català Yousef Saloum Azghoud en la final, es va creuar en el camí del manresà, que va quedar eliminat.

Lozano, però, encara tenia una oportunitat per pujar al podi en la repesca, en un combat a tot o res. El jove judoca d’Esport7 va aprofitar l’ocasió i va vèncer el madrileny Diego Diezma motiu pel qual es va penjar el bronze; l’altre medalla d’aquest color va ser per l’esmentat Roman Amaro. Del 30 d’abril a l’1 de maig, Guillem Lozano disputarà l’estatal cadet, on tindrà una altra gran ocasió per pujar al podi.

Un altre judoca d’Esport7, Pau Muñoz, també va assolir un bon resultat, en el seu cas a la categoria de +100 kg. El representant del club bagenc va quedar cinquè després de perdre el combat de repesca amb el canari Israel Rivero Ben Mohamed. En el mateix pes, Marc Escribà (Club Judo Moià) va finalitzar setè. Ahmed Msshal (Judo Moià) va ser 9è a -60 kg.

Del Centre de Tecnificació del Bages i Moianès també van competir Saul Flores (Judo Moià), que no va superar la primera ronda a -60 kg, i Noelia Jardo (Esport7) de -48 kg, que es va lesionar.