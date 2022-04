On no arriba el Reial Madrid amb el seu futbol ho fa amb la màgia del Santiago Bernabéu, amb l’èpica de la seva samarreta, amb la història del seu escut. Davant el Chelsea va estar eliminat, però es va resistir a claudicar i la grada va rescatar l’equip per ficar-lo miraculosament en semifinals.

No podia fer res més el Chelsea per arriscar al Bernabéu i de sortida Tuchel va plantar a dalt la seva gent pressionant molt alt. La intensitat era asfixiant amb Loftus-Cheek, Kovacic i Kanté ofegant Modric i Kroos. En un primer moment el Reial Madrid va treballar la sortida per fora, amb la potència de Valverde i el desequilibri de Vinicius, que desafiava un Reece James que va treure la targeta aviat, als 9 minuts.

Mason Mount da esperanzas al Chelsea.

Gol de Tuchel

El plantejament del tècnic alemany, amb dos davanters explícits com Werner i Havertz, obligava els centrals blancs a aparellar-se amb ells desatenent l’arribada a l’espai d’un tercer. I així va arribar el gol de Mount, apareixent pel centre del passadís només per marcar. Un gol fabricat a la pissarra de Tuchel. Al mig, el trivot londinenc generava superioritat associant-se amb un Mount que treballava l’esquena de la medul·lar blanca. Necessitava el Madrid amenaçar amb arribades, alguna ocasió per atemorir un Chelsea enfortit. Advertia Carletto que l’equip patiria i ho estava fent. Davant tenia un miura.

Els d’Ancelotti es reagrupaven en defensa per davant de Courtois, tancant els espais a les arribades de la segona línia. La pilota era dels anglesos davant un Madrid al qual no li durava als peus. No hi havia rastre de Benzema a l’àrea rival i Vinicius havia desaparegut del mapa. El Chelsea feia un partit incòmode. Esbufegava el madridisme al descans.

Rüdiger iguala l’eliminatòria

No hi havia millors notícies després del descans, amb un Chelsea que defensava amb línia de quatre i deixava només tres darrere quan atacava sumant Marcos Alonso en les arribades. Quan les jugades s’acceleraven el perill augmentava i la incertesa blanca augmentava. El Chelsea assetjava els locals d’inici quan Rudiger remata de cap un córner, que no ho era, a la xarxa. El central tornava a retratar Alaba en el seu dèficit aeri. Eliminatòria igualada. Ni rastre de por escènic per a un equip que justificava el paper de vigent campió d’Europa.

Amb 40 minuts per davant i el Madrid sonat, el Chelsea seguia dins de la distància dels blancs castigant-los sense parar. Els locals trobaven a faltar que el seu migcamp sintonitzés el partit i proveís Vinicius i Benzema de pilotes netes. Una jugada d’ímpetu va encendre la grada, que a falta de futbol va recórrer a l’èpica, una altra nit més, per convertir-se en un futbolista més del duel. El Bernabéu començava a jugar el seu partit just quan un error de Mendy va generar una contra anglesa que va acabar amb una puntada a l’equip de Marcos Alonso que deixava fora el Madrid. Però la pilota va tocar la mà a l’espanyol abans de disparar i el VAR l’anul·lava aplicant amb literalitat la norma. Bola extra per al Madrid.

Rodrygo rescata el Madrid

El Bernabéu, encès, va acudir al rescat del seu equip. I el gol anul·lat a Marcos Alonso va servir de punt d’inflexió a un Madrid que va semblar ressuscitar amb un cop de cap al travesser de Benzema. Va ser un miratge perquè una jugada plena d’errors va acabar amb una altra arribada a l’espai, aquesta vegada de Werner, i gol de l’alemany. A un quart d’hora per al final el Madrid estava fora de la Champions golejat al seu estadi. Però va aparèixer l’èpica amb una recuperació que va caçar Modric, el qual amb una passada magistral d’exterior, la va posar sobre l’arribada d’un Rodrygo que enviava a la xarxa la primera pilota que tocava. A la pròrroga es va arribar gràcies a una gran parada de Courtois i a les fallades de Pulisic.

Estava el Madrid trencat pel cansament, amb mitja hora per davant, i el Chelsea sense deixar de mossegar. Però mediada la primera part de la pròrroga una recuperació de Camavinga va acabar en una passada a Vinicius, que va regalar una passada deliciosa a Benzema, que va clavar el seu cop de cap a la xarxa. La incontenible èpica del Bernabéu obrava de nou el miracle i rescatava, la nit més difícil, un Madrid que està en semifinals de Champions. Carletto tenia raó: van guanyar patint.