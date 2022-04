El CE Manresa ha guanyat al camp del Granollers (0-1) i ha fet una passa de gegant per ascendir de manera directa a Segona RFEF com a campió del seu grup de Tercera. Els homes de Ferran Costa han vençut gràcies a una anotació d'Uri Pérez al minut 63, quan ha recollit una passada de Noah després d'una pilota robada a la defensa vallesana i ha batut el porter Martín.

Amb aquest resultat, aquesta és la classificació

CE Manresa 58 punts 30 partits jugats Olot 55 punts 30 partits jugats Girona B 55 punts 30 partits jugats San Cristóbal 50 punts 29 partits jugats

El San Cristóbal no juga fins diumenge, quan visitarà la Fundació Grama. Amb aquest resultats, al Manresa li falten només quatre punts per pujar quan li falten dos partits. El proper dia 24 d'abril, els bagencs reben el Peralada al Nou Estadi del Congost. El mateix dia, l'Olot rep el Vilassar i el Girona B juga a casa contra el Granollers. Si el Manresa millora el resultat d'aquests dos equips, ja haurà ascendit. Si no, haurà de fer-ho l'1 de maig, amb la visita a l'Hospitalet