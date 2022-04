El Barça ha reproduït a la Lliga Europa els ridículs dels últims anys i d'aquest mateix a la Champions. Els blaugrana han caigut derrotats per 2-3 per un Eintracht de Frankfurt terriblement superior damunt del terreny de joc i també a la graderia. Una gernació de més de 20.000 alemanys, segons dades oficials, segurament n'eren molt més, han aprofitat la Setmana Santa i la deixadesa dels abonats per envair l'estadi i convertir el Camp Nou en un nou Deutsche Bank Park. La directiva deu pensar que fa més diners venent entrades a l'equip rival, però la política és menjar per avui i fam per demà, ja que el club perd tot el que podria haver aconseguit guanyant el títol.

De tota manera, parlant només de futbol, l'Eintracht ha estat superior al Barça en tota l'eliminatòria. L'1-1 de l'anada ja va ser injust pels mèrits de tots dos. Aquest Dijous Sant, els alemanys han arrasat i han demostrat que al projecte de Xavi, que ha maquillat el resultat al final, li falta molta qualitat per poder competir amb els millors conjunts d'Europa si entra a la Champions a través de la lliga. També caldrà veure com gestiona el grup la plantofada rebuda a Europa, la més important que ha encaixat fins ara el tècnic de Terrassa.

El partit ja s'ha girat d'esquena des de l'inici. L'Eintracht ha sortit a atacar de manera sorprenent i s'ha trobat, al minut 4, amb un ingenu penal d'Eric Garcia a Lindstrom, tan clar com innecessari. Kostic l'ha transformat i ha fet nedar a contracorrent els blaugrana davant de l'alegria de l'afició teutona. El Barça havia encaixat bé el cop i ha disposat d'un parell d'aproximacions, mitjançant Aubameyang i Araujo. Dembélé era qui més ho intentava, però l'Eintracht, passats els vint minuts, demostrava que els seus atacs eren més perillosos. Kostic i Knauff han avisat abans que, al minut 36, Busquets i Mingueza no encertin a refusar una pilota al mig del camp i Santos Borré agafi l'esfèrica, avanci i, des de fora de l'àrea, etzibi un fort tret lluny de l'abast de Ter Stegen. I encara sort del 0-2, perquè Jakic, amb un xut parat pel porter, i Knauff, s'han acostat molt al 0-3.

Al descans, Xavi ha fet entrar Frenkie de Jong per un lesionat Pedri i el Barça ha estat a punt de fer l'1-2 en una centrada de Dembélé a la quan no ha arribat un inoperant Aubameyang. El Barça atacava, però l'equip de Frankfurt duia més perill. Ter Stegen ha salvat el 0-3 en un 1 contra 1 de Lindstrom que venia d'un possible penal per mans de Knauff. L'àrbitre portuguès, a joc amb l'actuació del Barça, ha perdut sis minuts en la consulta d'una acció que havia passat a un metre seu perquè la pantalla no funcionava. Enmig del caos, Xavi ha provat de sacsejar-ho tot fent entrar Adama i Dest i el nord-americà ha assistit en primera fila al tercer gol, en una acció del dinàmic Kamada, novament mal defensada, que ha tancat Kostic amb una rematada creuada per sota de les cames del lateral.

Xavi ha apostat per Luuk de Jong i ha tancat amb defensa de tres. No n'hi ha caigut un sac perquè Déu no ha volgut, ja que Kamada i Borré han vorejat el tercer amb tot a favor. En el tram final, el Barça almenys ha tingut orgull. Busquets ha fet un gol després d'una sèrie de rebutjos, però el VAR l'ha anul·lat per fora de joc. En el descompte, de nou minuts, el de Badia ha anotat el gol de l'honor barcelonista amb un esplèndid xut amb l'esquerra des de fora de l'àrea. Xavi ho ha apostat tot a Araujo i De Jong com a tancs i l'uruguaià ha estat a punt de fer el 2-3 en un xut desviat per un defensa. Els darrers minuts han estat un setge, però les contínues centrades morien en la defensa o en els guants de Trapp. Al minut 99, el col·legiat ha indicat penal per un cop de colze d'Ndicka a Luuk de Jong. Era la segona targeta per al defensa, que no jugarà l'anada de les semifinals. Memphis ha transformat el penal amb suspens, previ toc en el porter i el travesser. Però ja no hi havia temps per a res més. El Barça haurà d'intentar quedar dels quatre primers a la lliga en una temporada sense títols i Xavi haurà de donar un parell de voltes a un equip a qui sembla que comencen a trobar el truc.

FC BARCELONA: Ter Stegen, Mingueza (Dest min 61), Araujo, Eric Garcia (Luuk de Jong min 70), Jordi Alba, Busquets, Pedri (Frenkie de Jong min 45), Gavi, Dembélé, Aubameyang (Adama min 61) i Ferran (Memphis min 80)

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp, Touré (Hasebe min 97), Hinteregger, Ndicka, Knauff (Chandler min 97), Kostic, Jakic, Rode (Hrustic min 80), Lindstrom (Hauge min 80), Borré (Ache min 90) i Kamada

Àrbitre: Artur Soares (portuguès). Va amonestar Eric Garcia, Gavi, Dembélé i al tècnic Xavi/Jakic i Knauff. Vermella a Ndicka per doble amonestació (min 100)

Gols: 0-1 Kostic (p) min 4, 0-2 Borré min 36, 0-3 Kostic min 67, 1-3 Busquets min 91, 2-3 Memphis (p) min 101