Al Barça de Xavi li toca guanyar a casa aquesta nit per entrar a les semifinals de l’Europa League i situar-se al més a prop possible d’un títol que mai ha conquerit. Un títol que podria exercir de força motriu per impulsar la reconstrucció de forma veritable perquè la Copa del Rei aconseguida pel Barça de Koeman no va tenir ni el valor ni el reconeixement que mereixia aquest guardó després de dos llargs anys de sequera, amb Messi i Suárez a l’equip.

«El Barça és el club més difícil, exigent i complicat del món. No n’hi ha cap d’igual enlloc, en cap país», va remarcar Xavi, conscient del repte que afronta ara mateix. Guanyar a casa no és un repte espectacular a l’Europa League, però de moment no ho ha fet. I tot es complica molt més pel record de l’1-1 de Frankfurt, un partit en el qual s’entreveien els primers senyals de descens en el rendiment dels blaugrana, que han encadenat, això sí, una superba ratxa de 15 partits sense perdre.

«Evitar la fatiga mental»

Senyals, com va revelar l’entrenador, de «fatiga mental» més que confirmades diumenge passat a València, quan va haver de recórrer a l’ajuda d’un especialista en situacions d’urgència com Luuk de Jong i el seu providencial cap per guanyar el partit i seguir en el segon lloc de la Lliga.

A Europa, fa temps que el Camp Nou va deixar de ser un estadi inaccessible per als rivals. Més aviat ha sigut una ganga. N’hi ha prou veient, per exemple, aquesta última temporada. Tres partits de Champions i una sola victòria. Tot va començar de mala manera amb el 0-3 del Bayern, després va arribar l’ajustat triomf sobre el Dinamo de Kíiv (1-0, gol de Piqué, minut 36) i va acabar encara pitjor, ja amb Xavi a la banqueta – el seu debut europeu– amb l’empat amb el Benfica (0-0), que el va enviar al soterrani de l’Europa League.

Invasió alemanya a BCN

«Ens juguem la vida en cada partit. Esperem un estadi càlid, que pressioni», va suplicar Xavi, exigint que el Camp Nou visqui el mateix ambient que va patir el seu equip fa una setmana a Frankfurt. A més, s’esperen més de 20.000 aficionats alemanys (només 5.000 tenen entrada) a Barcelona, disposats a viure, com va dir el tècnic blaugrana, «un dels partits més importants de la seva història».

Per al Barça, en canvi, no té aquesta consideració, però sí que és fonamental passar a les semifinals. Tant per al present immediat, el camí més pròxim per aixecar un títol aquest curs, com per al futur, fins i tot a curt termini. «Sé que l’afició no ens fallarà. Però hem de ser millors que ells futbolísticament», va admetre l’entrenador, que no ha pogut guanyar ni un partit europeu a casa.

Dos partits, dos empats (1-1 contra el Nàpols i 0-0 contra el Galatasaray) que van obligar el Barça a resoldre el seu futur fora de casa. Ara, curiosament, li toca fer-ho al Camp Nou, un estadi que només ha vist una victòria en cinc partits europeus, situació que delata aquesta gran debilitat.

El dubte de Piqué

Una debilitat que no es pot tolerar avui, avisats com estan del que va passar dijous a Alemanya. Xavi va prendre nota del que va passar llavors, quan el seu equip es va esfilagarsar fins a fer-se transparent, sobretot en la primera meitat, inquiet també per la falta de tensió defensiva del seu equip, que ha encaixat tres gols en els últims 180 minuts (dos del Llevant i un de l’Eintracht), mentre que concedia massa ocasions. Un fet que contrasta amb la seguretat que va exhibir contra el Madrid i el Sevilla, partits en què el Barça va ser capaç de mantenir la porteria a zero.

Detalls que preocupen el tècnic, que ha exigit màxima atenció als seus jugadors, mentre continua pendent de Piqué. Figura en la llista de 24 jugadors, però al costat del seu nom hi ha un asterisc perquè no té l’alta mèdica que ahir sí que van rebre, en canvi, Memphis i Dest.

«Que Gerard jugui depèn de les seves sensacions i del dolor», va dir Xavi, a qui li fa «ràbia» veure la Champions per televisió mentre el seu Barça lluita pel segon tron europeu.

«A nosaltres ens exigeix la història del Barça, no el Madrid. I la nostra història va començar fa gairebé 40 anys, quan va venir Johan Cruyff i va posar un llistó. El llistó és jugar bé i guanyar perquè, si no, no estem contents. Així som els catalans», va sentenciar, apel·lant que el Camp Nou exhibeixi aquesta nit, en plena Setmana Santa de vacances, la veritable flama del Barça que els porti a semifinals.