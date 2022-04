Absent Rafael Nadal per lesió i derrotat en el seu debut, Alejandro Davidovich manté el seu idil·li amb el Masters 1.000 de Montecarlo a l’arribar a les semifinals després de vèncer el nord-americà Taylor Fritz, per 2-6, 6-4 i 6-3, últim campió del Masters 1.000 de Miami.

És una setmana gran per al tennista malagueny de 22 anys i 46è mundial, que ja va ser als quarts l’any passat quan va haver de retirar-se lesionat. Davidovich va donar el gran cop a l’eliminar dimarts Novak Djokovic, número 1 mundial (6-3, 6-7 [5], 6-1), que reapareixia en el circuit després de no haver jugat els últims mesos al no estar vacunat de covid-19.

No va fer la sensació al principi l’espanyol de poder batre Fritz, l’únic jugador que aquesta temporada ha guanyat Nadal aquesta temporada per conquerir el Masters 1000 d’Indian Wells.

Davidovich, número dos del món i campió de Wimbledon júnior, va cedir la primera mànega sense poder trencar el servei del nord-americà, però després d’aconseguir-ho en la segona, va poder portar el partit al seu terreny, mostrant-se determinat a continuar amb el seu somni, per vèncer Fritz, a qui ja havia derrotat fa tres anys a Estoril. El tennista malagueny es creuarà dissabte en les semifinals amb el guanyador del partit que enfronta a quarts de final Grigor Dimitrov i Herbert Hurkacz.