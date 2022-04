Aquest any, més de la meitat de la graella de la fórmula 1 acaba contracte. Una situació que sens dubte provocarà un terratrèmol de rumors i anuncis més o menys inesperats amb vista a la temporada vinent. A Alpine, amb el lloc d’Esteban Ocon assegurat fins al 2024, els dubtes es discerneixen entorn de Fernando Alonso. I és que l’equip francès té a la recambra la perla del planter, l’australià Oscar Piastri, de 21 anys, que després de guanyar els dos títols en les categories avantsala de la F-3 i la F-2, es manté en compàs d’espera, com a pilot reserva d’Alpine.

«És curiós que el campió de la F-2 el 2021 hagi de veure les carreres de F-1 el 2022 des del sofà», va ironitzar Piastri al final de la temporada passada, acabat de coronar. Ara el seu discurs és més directe. Ha deixat clar a Alpine que vol pilotar l’any que ve. Si l’escuderia renova Alonso, es buscarà un altre equip.

«Estem aprenent»

Fernando, per la seva banda, també va llançar l’ham durant el Gran Premi d’Austràlia. Va advertir que espera córrer «dues o tres temporades més» en fórmula 1, amb un matís que a ningú li va passar inadvertit: «Si és amb Alpine serà bo, si és amb un altre equip també serà bo...¿Piastri? Encara és molt jove. I tant de bo trobi aviat un seient. Aviat ho sabrem i començarem a negociar a l’estiu», va dir l’asturià, de 40 anys.

Oscar Piastri va acabar frustrat en la carrera de casa, a Melbourne, on ni tan sols va tenir oportunitat de participar en els lliures 1. El CEO d’Alpine, Laurent Rossi, va voler disculpar-se, però no va aconseguir calmar els ànims del pilot australià. «Una cosa és ser el pilot habitual i trencar el cotxe i una altra cosa és pressionar un debutant, amb el talent que té. Aquests cotxes són completament nous. Encara són bastant fràgils per a tots els equips. Els pilots encara estan aprenent i nosaltres encara estem aprenent, així que totes les sessions d’entrenament són importants», va argumentar Rossi.

Només un any de reserva

«A més, la pista també és nova i no tenim gaires peces de recanvi. Si de sobte vas i destrueixes el xassís, per qualsevol motiu, llavors ets com Haas, et quedes sense xassís de recanvi. Hi havia massa paràmetres en contra i per això vam haver de decidir, lamentablement, deixar-ho per més endavant. L’Oscar tindrà la seva oportunitat en una pista on hagi fet milers de voltes i on els lliures 1 no siguin tan importants», va afegir el cap de l’equip gal, que apunta potser al Circuit de Barcelona per a l’estrena de la seva jove estrella al volant de l’A522.

«No vull ser pilot reserva un any més. De fet, no volia ser-ho ni tan sols aquest any... però bé, accepto ser reserva només durant aquest any. El meu pla és tornar a córrer al més aviat possible i vull que això passi l’any vinent», va avisar Piastri en declaracions a Sky Sport.

Sense opció de cessió

Alpine no ha tingut la possibilitat de cedir-lo a un altre equip, com va fer Ferrari col·locant Antonio Giovinazzi a Alfa Romeo o Mick Schumacher a Haas. O Mercedes, amb George Russell a Williams. El problema és que l’equip francès no té equips satèl·lit a la graella, així que ha hagut de conformar-se amb firmar un compromís amb McLaren perquè pugui rellevar Norris o Ricciardo si aquests pateixen una baixa com la de Daniel per covid.

Piastri rodarà almenys dues sessions de lliures 1 aquesta temporada, per imposició del reglament. El nou director esportiu d’Alpine, Otmar Szafnauer ha explicat que estudiaran la seva situació al juliol, però que volen portar-lo a la F-1 i treballen per fer-ho.