«El Barça no és culpable del que va passar».<strong> Joan Laporta</strong>, el president blaugrana, ha sigut contundent sobre la invasió alemanya que es va viure al Camp Nou, tot i que després ha reconegut que el club «sí que n’és responsable perquè vam ser els encarregats d’organitzar el partit» contra l’Eintracht. I la primera mesura adoptada pel dirigent, segons ha revelat en una entrevista a TV-3, és que «en les competicions internacionals les entrades seran nominatives».

A més, el president del Barça ha denunciat «dues actuacions irregulars, tant en la venda d’entrades de la tercera graderia, que van anar a parar a mans d’aficionats alemanys, com en una part dels abonaments, que també van anar als seguidors rivals». El club ha recaptat 3,5 milions d’euros per aquest partit.

En aquest sentit, Laporta ha precisat que col·locar el nom a les localitats en els partits internacionals era «una mesura que no volien prendre perquè incomoda els socis que tenen una actitud normal i corrent, que són la gran majoria, però no ens queda més remei».

El president ha reiterat que va sentir «vergonya» per la invasió d’aficionats alemanys que van prendre el Camp Nou com si fos el Frankfurt Stadium, per això ha anunciat que «no volem que torni a passar més i els que em coneixen saben que assumeixo les responsabilitats i prenc mesures».

Després, Laporta ha desgranat el desglossament d’entrades venudes durant el partit contra l’Eintracht. Hi va haver 37.746 carnets d’abonats, 34.440 entrades venudes al públic més 5.000 de venudes als aficionats de l’Eintracht, segons contempla la normativa de la UEFA, que va rebre, a més, 2.425 invitacions. Al Camp Nou es van reunir Dijous Sant un total de 79.469 espectadors.

«No vam vendre entrades als alemanys», va indicar Laporta, que després va explicar el que havia passat. «Vam posar a la venda 34.440 entrades. Els barcelonistes han de saber que aquestes entrades les tenim perquè hi ha abonats que estan en excedència», es va justificar el dirigent.

🚨🚨 Laporta denuncia la venda irregular d'entrades i abonaments https://t.co/Rz8GUkmn48 — Esport3 (@esport3) 15 de abril de 2022

«Aquestes entrades les vam posar a la venda amb restriccions. No es podien comprar amb targetes de crèdit alemanyes ni amb IPS alemanyes. Vam fixar totes les restriccions que vam poder, com s’han fet en les sis últimes temporades», va argumentar el president.

Però aquestes restriccions van fallar estrepitosament, com mai havia passat al Camp Nou. «Aquestes entrades estaven situades a la tercera graderia, que era tota de color blanc», va precisar Laporta. «Aquestes 34.440 entrades van anar a parar, desgraciadament i de manera irregular, a mans dels alemanys. Dels 37.746 carnets d’abonats que es van registrar en l’estadi, molts també van anar a parar a mans d’aficionats alemanys».