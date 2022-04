Els Phoenix Suns s’han guanyat el dret a entrar en els ‘play-off’ de l’NBA, que s’obriran aquest dissabte i acabaran com a màxim el 19 de juny, com l’aspirant més sòlid a destronar els vigents campions, els Milwaukee Bucks. Després de 82 partits de temporada regular, l’equip de Monty Williams truca amb força una altra vegada a les portes d’un títol esquiu. El van tenir a prop fa un any (van dominar la final per 2-0 però van caure finalment contra els Bucks) i el van acariciar el 1993 amb Charles Barkley com a MVP. Els Bulls de Jordan els van privar d’aquest privilegi.

Enganxats un altre cop a la saviesa del base Chris Paul, que al maig complirà 37 anys (líder d’assistències de la Lliga per cinquena vegada), i a l’enorme talent d’un escorta com Devin Booker, l’equip d’Arizona ha acabat la temporada amb números enlluernadors (64 victòries i 18 derrotes), el rècord de la franquícia i presenta tanta solvència i equilibri en defensa (la tercera millor de la Lliga) com en atac (són cinquens). NBA Playoff Picture 2022 ❤️ #NBApic.twitter.com/6Ozx3u0vqd — NBA Playoffs 2022 (@NBAPlayoffs2022) 11 de abril de 2022 Ningú vol veure’s les cares amb els Suns, que esperen rival (el que sortirà aquesta matinada del partit entre Pelicans i Clippers), comptaran amb l’avantatge de camp en totes les eliminatòries i a qui les apostes consideren clarament favorits (3,60), per davant dels Bucks (5,50), els Nets (8,50) i els Warriors (9). Seria molt atrevit, en qualsevol cas, obviar els vigents campions, els Bucks de Giannis Antetokounmpo. En una temporada irregular (5 victòries, 31 derrotes) que els han portat al tercer lloc de la Conferència Est, han tingut moments esplèndids i també davallades, molts reservant forces per al que s’acosta. Frenar ‘Anteto’ avui dia sembla impossible per la seva evolució en el llançament exterior i la seva explosivitat i atletisme en la zona, que l’han convertit en un dels jugadors més eficients de la Lliga. El suport que rebi d’una banqueta reforçada amb l’arribada de l’internacional espanyol Serge Ibaka, especialment de Kris Middleton, Jrue Holiday i Bobby Portis, dictaminarà el futur dels Bucks. Molts noms i una absència Davant aquests dos noms que tothom esmenta hi ha una sèrie d’aspirants a qui ningú li estranyaria que aixequessin el trofeu Larry O’Brien i que s’han quedat al camí, sorprenentment, els Lakers de LeBron, a qui tots veien en aquesta llista. Els Brooklyn Nets, que s’han hagut de guanyar una plaça en el ‘play-in’ derrotant el Cleveland, són un equip construït per lluitar per l’anell. Perseguits tota la temporada per la polèmica de la vacunació de Kyrie Irving i, en aquesta part final, pel traspàs de James Harden a canvi de Ben Simmons, els Nets de Steve Nash tindran junts, per fi, Irving i Durant. Els Warriors de Stephen Curry, que recuperen Klay Thompson, tornen als ‘play-off’ després de dos anys d’absència amb bones sensacions. També arriben reforçats anímicament els<strong> Sixers de Joel Embiid i James Harden</strong>, els Celtics de Jayson Tatum, segons de l’Est, que han tingut la desgràcia de creuar-se amb els Nets en primera ronda, i els sorprenents Grizzlies de Ja Morant, el segon millor balanç del campionat, els Nuggets de Jokic i els Mavericks de Luka Doncic, cosa que fa molt incert el pronòstic d’una NBA amb més equilibri que mai. Els partits de primera ronda Conferència Est Miami – Atlanta o Cleveland Boston–Brooklyn Milwaukee–Chicago Philadelphia–Toronto Conferència Oest Phoenix – Nova Orleans o Clippers Memphis–Minnesota Golden State–Denver Dallas–Utah