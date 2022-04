Xavi Hernández es va resistir a parlar de «fracàs», com no va tenir objeccions a reconèixer Ronald Araujo. Va preferir parlar de «decepció molt gran», però entenia que es parlés en termes de «fracàs». «Si ho és, haurem d’aprendre dels errors», va admetre. En va veure molts. Com a mínim, un per cada gol. Segurament van ser molts més, perquè Marc-André ter Stegen va evitar una golejada més crua i voluminosa.

«Ha sigut una nit fatídica», va afirmar l’entrenador blaugrana, «ens ha sortit tot malament», reconeixent que l’Eintracht ha sigut superior els dos partits. «No hem estat bé ni a Frankfurt ni a casa», va dir, atribuint aquesta inferioritat a un problema futbolístic del Barça, incapaç d’imposar les seves armes o, en qualsevol cas, contrarestar les de l’Eintracht.

Una era aconseguir un ambientàs al Camp Nou semblant al de l’anada. Ho va demanar al final del primer partit. Hi va insistir la vigília de la tornada. No només no va ser així, sinó que el Barça va jugar com en un estadi neutral. «Semblava una final en què s’haguessin repartit les entrades meitat i meitat», va lamentar Xavi.

L’error de la junta

Va ser una circumstància que ja van advertir els jugadors durant l’escalfament. El màxim responsable de l’equip espera rebre una explicació de la junta davant l’evidència «que ha sigut un error de càlcul clar, això no ens pot passar». Algú li va garantir que l’informaran sobre què ha passat. «Però això no és cap excusa», va voler remarcar, i va afegir que ell no té dubtes del model de joc i que «estem en el bon camí». No exempt de patacades com la patida contra l’Eintracht.

Xavi va considerar que el Barça va tenir el control del partit i no va saber aprofitar aquest control per generar ocasions. En canvi, tampoc va ser capaç de minimitzar les pèrdues de pilota i evitar el contraatac demolidor que ja havia ensenyat la setmana passada a Alemanya.

«Els hem deixat córrer i surten al contraatac com pocs equips he vist en la meva vida», va apuntar Xavi, tot i que la debacle va començar amb el penal d’Eric sobre Lindstrom. «El segon gol és una altra pèrdua que no s’havia d’haver produït, del que havíem avisat, i el tercer és una jugada en què aconsegueixen capgirar el joc», va descriure. La seva conclusió era que el desenllaç havia sigut més demèrit del Barça que mèrit de l’Eintracht.