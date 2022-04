Després de dos anys de no poder-hi assistir per culpa de la pandèmia, el CE Castellbell va sortir dijous de casa amb rumb cap a Rovereto, a la regió del Trentino, a Itàlia, on participarà des d’avui en el Torneo Città de la Pace, al costat d’altres combinats europeus.

És la 34a edició d’un campionat que aplega combinats no només de futbol, sinó també de bàsquet, de waterpolo i de tamborí, una mena de tennis amb diversos jugadors per equip. El Castellbell debuta avui a les 15.50 h amb el partit contra l’Athesis Calcio i tornarà a jugar a les 17.10 davant del Rovereto, el combinat amfitrió. Demà jugarà el seu tercer partit a les 10.20 davant del Leno. Tots tres equips són italians. A l’altre grup hi ha un conjunt polonès, el Gornik Zabrze, i tres més de transalpins, el Sacco San Giorgio, el Virtus Rovere i l’Alta Anaunia. Les fases definitives i la final seran a la tarda i a la nit.