Els dos equips masculins més representatius del bàsquet i del futbol manresans, el Baxi i el Centre d’Esports, arriben al final dels seus campionats amb possibilitats d’aconseguir fites brillants. Després de la jornada de Dijous Sant, en què els basquetbolistes van caure a Lugo contra el Breogán (98-96) i els futbolistes van vèncer al camp del Granollers (0-1), els primers són tercers de l’ACB (curiosament han ascendit dues posicions respecte de la jornada anterior) i els segons van fer un pas de gegant per pujar a Segona RFEF. Necessiten quatre punts en dos partits per fer història. En tots dos casos, el cim és a prop.

A un pas del segon lloc

Tot i que se sabia que el partit que va jugar dijous el Baxi a Lugo seria molt complicat, ja que arribava menys de 48 hores després de guanyar a Màlaga i de classificar-se per a la final a quatre de la Lliga de Campions, fa especial ràbia no haver pogut vèncer en una jornada en què van perdre els cinc primers classificats de la competició. La derrota per dos punts va arribar després d’un partit dominat a l’inici, en què el Breogán va remuntar després i en què l’equip manresà va atacar millor que no pas va defensar. Dos tirs lliures errats per Luke Maye, amb els quals podia haver empatat el partit a falta de 28 segons, van pesar massa i els gallecs van aprofitar un duel en què sis dels seus jugadors van passar de deu punts per endur-se el triomf.

Amb aquest resultat, curiosament, el Baxi va passar de la cinquena a la tercera posició per capricis de les matemàtiques. Fins a la jornada anterior, estava empatat amb el Joventut i el València i era últim dels tres perquè ja s’han disputat tots els enfrontaments directes entre ells i els manresans només acumulaven una victòria en quatre partits. En canvi, amb el partit perdut dels valencians dimarts a Sevilla (75-68), el del Joventut a Burgos (92-76) i la victòria del Lenovo Tenerife davant del Fuenlabrada (87-74) ara hi ha un quàdruple empat. Com que els canaris encara han de rebre els manresans no es pot establir la lligueta completa entre ells i es recorre al basket-average general, del qual el Baxi en surt guanyador.

Si l’equip de Pedro Martínez hagués guanyat, hauria empatat a victòries amb el segon, el Reial Madrid, i l’hauria superat per average particular. Caldrà veure si aquest cap de setmana hi ha una segona oportunitat. Els blancs reben, precisament, el Breogán a casa diumenge a les 12.30 hores i els bagencs juguen al Congost contra l’UCAM Múrcia a les vuit del vespre. L’important, però, és anar sumant victòries perquè els perseguidors també ho fan. El primer que queda fora de play-off és Gran Canària, amb tres victòries menys que el Baxi i l’average perdut. Els manresans tindran tres partits a casa (amb els murcians, el Betis i el Barça) i tres a fora (Baskonia, Tenerife i Unicaja). Enmig, a més, la final a quatre de Bilbao. Un calendari exigent per obtenir un bon lloc de cara als play-off.

Molt a prop i molt lluny alhora

Per la seva banda, el Centre d’Esports Manresa es troba molt a prop de la gesta. Dijous, just quan s’acabava el partit de l’equip de bàsquet a Lugo, començava el seu a Granollers i el conjunt de Ferran Costa va aconseguir una victòria vital. El triomf per 0-1 va arribar gràcies a una bona rematada d’Uri Pérez a l’equador de la segona part, després de rebre una passada de Noah, que havia recuperat la bola aprofitant una pressió. L’alegria per la victòria, i també per la reaparició del lesionat Nil Pradas, són directament proporcionals a la importància del resultat aconseguit.

Així, el Centre d’Esports té 58 punts, tres més que l’Olot i que el Girona B i vuit més que el San Cristóbal, que té un partit menys, el que jugarà demà al camp de la Fundació Grama, i el Sant Andreu. Amb els terrassencs allunyats, són garrotxins i gironins els únics adversaris per evitar l’èxit. Si el Manresa suma quatre punts entre el partit del dia 24 contra el Peralada a casa i la visita l’Hospitalet de l’1 de maig, haurà pujat. Molt a prop i molt lluny alhora d’obtenir un èxit en el qual poca gent confiava abans de l’inici de la temporada.