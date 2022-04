El ciclista santfruitosenc de l’equip EdiBikes Guillem Muñoz va ser dissetè en la segona etapa de la VolCat, que es va disputar ahir amb sortida i arribada a Igualada, amb pas per Òdena, Castellolí i el Bruc, amb una distància de 66 quilòmetres i 1.670 metres de desnivell positiu. Muñoz va entrar a 6 minuts i 42 segons del guanyador de l’etapa, el rus Alexei Medvèdev. Ocupa el mateix lloc a la general, a 16.05 del líder, el guanyador de la jornada inaugural de dijous, el neerlandès Hans Becking.

En la jornada d’ahir, en la prova masculina, es va formar un grup amb Medvèdev, el suís Marc Stutzmann, l’estonià Peeter Pruus, el bolivià Éver Alejandro Gómez i l’italià Riccardo Chiarini. El sud-americà es va despenjar i al final Medvèdev va ser més potent que el transalpí i l’helvètic i es va apuntar el triomf. El líder, Becking, va controlar la prova i ara té 1.53 sobre Stutzmann i 2.33 respecte de l’italià Francesco Failli.

En la competició femenina, va guanyar la noruega Hildegunn Hovdenak, que va vèncer per 22 segons la líder de la prova, la danesa Ann-Dorte Lisbygd, i per més de nou minuts Anna Ramírez. Lisbygd té 7.28 sobre Hovdenak a la general i sembla que ho té tot controlat. En màsters-40, el navarclí Melcior Faja va ser vuitè de l’etapa i és cinquè de la general. Avui, 60 quilòmetres amb pas per Miralles i Tous i 1.300 metres de desnivell.