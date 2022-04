Deu representants de casa nostra, entre jugadors i entrenadors, es van proclamar ahir campions d’Espanya infantils de futbol sala, després que l’equip català s’imposés a Galícia i a les Balears en les finals femenina i masculina, respectivament, disputades al pavelló de Salou. En total, quatre manresans, quatre olesans i dos ceretans van poder recollir el trofeu de campions estatals.

Doble golejador manresà

Per ordre cronològic, l’equip masculí va derrotar per 2-3 les Illes Balears amb protagonisme absolut del jugador del Covisa Manresa Sirius Coll, autor dels dos primers gols del seu equip. A més d’ell, Josep Domènech i Erik Dorado completaven la representació del combinat manresà en aquesta final i en el torneig en general. El conjunt, a més, tenia la direcció del també manresà Gerard Pusó i comptava amb dos elements del Vedruna Puigcerdà, el porter Daniel Rodrigo i el jugador de camp Pol Falomí. Catalunya va marcar el 0-3 mitjançant Roger Garcia i va patir al final amb les anotacions de Sergi Pérez i de Pau Canyelles per als insulars.

A continuació es va disputar la final femenina entre Catalunya i Galícia. L’equip català tenia triple representació de l’Olesa, personalitzada en l’entrenador, Jordi Barrero, i en dues de les seves jugadores, Aroa González i Imane Mouhal.

Les catalanes es van acabar imposant per 4-3 en un duel amb pròrroga que va acabar el temps reglamentari amb empat a dos gols. En l’allargament, Aroa González va fer el 3-2, però Sara Couso va completar un hat-trick i va empatar. A 40 segons per al final, la jugadora de l’Inlingua Mataró Amparo Cuñat, autora del primer gol, va donar el títol al combinat local.