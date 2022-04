El Joventut va tornar ahir de manera provisional a la tercera posició de la lliga, en el lloc del Baxi Manresa, en derrotar de manera molt clara l’Urbas Fuenlabrada per 92-75 en un partit que va quedar decidit després del segon quart. Els badalonins van gestionar després la diferència i es van refer, així, de la derrota de dijous a Burgos.

Els madrilenys van arribar amb avantatge al final del primer període (21-22), amb vuit punts d’Emegano, però fins a nou jugadors dels badalonins van anotar en el segon per establir un parcial de 35-18 ja definitiu. L’únic punt negre va ser la lesió de Brodziansky. Derek Willis, amb 18 punts i 22 de valoració, va ser el millor de la seva formació.

Per la seva banda, el Barça va encaixar la segona derrota consecutiva en perdre per 76-71 a Saragossa un partit que va dominar de fins a deu punts a la segona meitat i que va deixar escapar al final. El partidàs de Frankie Ferrari va impulsar els aragonesos a la remuntada davant d’uns blaugrana molt erràtics en els últims atacs. Mekowulu, amb 17 punts, i el mateix exjugador del Baxi, amb 16, van ser els millors dels locals. Pel Barça va destacar Abrines, autor de 26 punts i set triples que no van ser suficients.

Drama a la zona baixa

La sorprenent victòria del Casademont Saragossa li serveix per abandonar la zona de descens, en què ahir hi havia dos enfrontaments directes. Qui sembla que va cap avall i sense frens és el MoraBanc Andorra, que és el nou cuer en solitari en caure davant de l’equip que ha ostentat aquesta condició durant una bona part de la lliga, el Coosur Betis. El 76-93, amb un tram final horrible de l’equip de David Eudal, demostra el mal moment dels andorrans, escridassats moderadament per l’afició al final del partit. Els 29 punts de Shannon Evans van impulsar els andalusos. Pels locals, Franke en va fer 21.

L’altre partit dramàtic es jugava a Burgos i també va acabar amb victòria visitant. El Monbus Obradoiro va vèncer per 77-82 en un tram final molt intens i en què els punts dels germans Scrubb, sobretot Phil, van ser determinants. Els castellans són penúltims tot i els 22 punts d’Eddie i els 21 de Benite. Birutis en va fer 16 pels gallecs.