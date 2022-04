La sala de cerimònies del nou tanatori de Solsona serà l’escenari avui a la 1 del migdia de l’acte de comiat per al jove de 31 anys Carles Simon Gil, que va morir a principi de setmana després de tenir una aturada cardíaca en el decurs d’un partit de futbol sala adaptat.

Com va informar Nació Solsona, Simon participava en la 36a edició del Campionat de Catalunya de futbol sala per a persones amb discapacitat intel·lectual, una competició que organitza l’ACELL, la federació catalana, i l’Ajuntament de Castellar del Vallès. El fet va tenir lloc diumenge passat, quan Carles Simon, que formava part de l’Amisol-Solsona, va caure a terra mentre era assegut a la banqueta. De seguida va ser atès pels serveis mèdics i traslladat a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, on es va comunicar la seva mort l’endemà, dilluns, al vespre.

La família demana la màxima puntualitat possible a tothom qui vulgui assistir l’acte, per al qual s’espera una gran quantitat de persones i per al qual s’ha cedit l’espai de manera extraordinària.

Com va informar Regió7 el mes de desembre passat, l’equip Solsona-Amisol és el primer conjunt d’esport adaptat de la ciutat i arriba d’un acord entre el Futbol Sala Solsona i l’associació Amisol a partir del programa Sinergies. Des d’abans de Nadal, els jugadors de l’equip s’entrenen un cop per setmana i participen en tornejos provincials i catalans.