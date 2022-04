Guanyar un partit al 99 és un fet inusual però ahir, com en la primera volta al RCDE Stadium, l’Atlètic va vèncer l’Espanyol amb un gol en el descompte. Si fa tretze dies, un penal al 96 va causar la derrota al camp de la Reial Societat, ahir Carrasco va executar les aspiracions blanc-i-blaves en el 99 després que Figueroa Vázquez decretés pena màxima per una mà clara però opinable de RdT.

Fins aleshores, l’Espanyol havia fet mèrits per puntuar. Jugant amb tres centrals, va ser ambiciós i va obligar Simeone a fer tres canvis al descans. Al 51, Carrasco es va desfer d’Aleix i va batre Diego per baix. Però RdT va empatar al 74 transformant una falta en què Oblak no va estar encertat. Els locals jugaven amb 10 per una polèmica expulsió de Kondogbia, que va veure la segona groga per tocar les mans una pilota que havia sortit rebotada d’un company. L’Atlètic va pressionar i va tenir premi quan, en un córner, RdT va refusar amb tan poc encert que va tocar la pilota amb la mà.