El San Cristóbal va derrotar ahir la Fundació Esportiva Grama (1-2) en l’últim partit de l’avantpenúltima jornada de Tercera i encara té possibilitats matemàtiques, tot i que mínimes, d’acabar campió de grup. Hauria de guanyar els dos partits que li queden i els tres equips que el precedeixen perdre-ho tot, una situació gairebé impossible. La jornada va acabar amb el lideratge per average particular de l’Olot, que va guanyar divendres per 2-3 al camp del Sants. Aquesta primera posició, però, és fictícia, perquè els garrotxins encara han de descansar, en l’última jornada. Si el Manresa fa quatre punts dels sis possibles, pujarà a Segona.