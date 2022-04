El ciclista santfruitosenc Guillem Muñoz (EdiBikes) va finalitzar dissetè a la classificació general de la VolCat, la cursa de ciclisme de muntanya que s’ha disputat a l’Anoia durant els últims quatre dies. Muñoz va pujar un lloc després de ser dinovè en l’etapa d’ahir, guanyada per l’alemany Pirmin Eisenrath. En la general, el triomf va ser per al neerlandès Hans Becking, que s’apunta la seva tercera VolCat. Va acabar amb 1.37 sobre el suís Marc Stutzmann i 2.15 respecte de l’italià Riccardo Chiarini. En dones, la danesa Ann-Dorthe Lisbygd va confirmar el seu triomf final amb una victòria d’etapa. La noruega del Cannondale Tomàs Bellès Hildegunn Hovdenak va perdre el segon lloc en benefici de l’alemanya Janas. En Màster 40, triomf d’etapa per al navarclí Melcior Faja, que va confirmar el segon lloc en la general de la seva categoria.