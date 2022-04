L’agonia del Rayo Vallecano va arribar ahir al seu final amb la derrota per 3-4 contra el Llevant i el descens a la nova Primera RFEF. L’equip de la migcampista de Sant Fruitós de Bages Paula Fernández no va poder superar els enormes entrebancs d’una temporada que va començar amb una vaga perquè el club no feia contracte a les jugadores i va continuar amb la trista imatge de lesionades ateses pels preparadors rivals per absència dels propis i la polèmica contractació com a tènic de Carlos Santiso, de qui es va filtrar un missatge de whatsapp en que justificava la violació.

Fernández haurà de decidir ara el seu futur. És una jugadora jove amb bon cartell i el seu desig és continuar a l’elit.