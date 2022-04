Eliminat de l’Europa League en una jornada infausta i amb la Lliga impossible per la solvència del Madrid, el Barça corre el risc de creure que l’objectiu d’assolir una plaça per a la propera Champions caurà per si sola i quedar-se sense il·lusions per les quals lluitar. Però el Cadis, un equip que amb els tres punts conquerits al Camp Nou aconsegueix sortir de la zona de descens, li va demostrar anit als blaugrana que si no surten de l’apatia poden tenir un disgust inesperat després d’un brillant tram de temporada en que marcava els gols de quatre en quatre. Dijous, a Anoeta, caldrà canviar el rumb davant la Reial Societat.

Hi havia expectació per veure com sortiria el Barça després de la convulsa setmana de la invasió alemanya del Camp Nou i la inesperada eliminació europea. Però si l’afició confiava que l’equip seria elèctric, es va quedar amb un pam de nas. Els locals van jugar tota la primera part pendents de la inspiració de Dembelé per la dreta, ja que les combinacions entre Ferran Torres i Alba per l’esquerra van ser un cúmul de despropòsits i el joc pel mig, amb Memphis de 9 en el lloc d’Aubameyang, no va crear perill. Sense Araújo, sancionat, ni el lesionat Piqué, Eric i Lenglet van formar una parella inusual a l’eix de la defensa. El Cadis, que no es va limitar a veure-les venir, va tenir una excel·lent ocasió al minut 27 en un veloç contracop que Sobrino va culminar centrant cap a Lucas Pérez qui, amb tota la porteria al seu favor, lleugerament molestat per Dest, va xutar malament i la pilota va sortir prop del pal però cap enfora. El Barça va portar el timó del joc però sense amenaçar gaire. Només Dembelé va destarotar la defensa gaditana. En el minut 3 va xutar molt prop de Ledesma, però el porter va refusar el xut del francès i el posterior de Ferran Torres. I en el 38, l’extrem va culminar una bona acció amb un xut creuat que Ledesma va refusar. Poc bagatge davant un rival de la part baixa. Cinc davanters El pitjor escenari es va concretar a l’inici del segon temps quan Ter Stegen es va quedar a mitja sortida en una centrada d’Alex i, tot i fer dues bones aturades en rematades molt properes de Sobrino, no va poder evitar el gol de Lucas Pérez, davant la passivitat dels defenses del Barça. Quedava tota la segona part, però les sensacions no eren gens bones. Dembelé va ser pràcticament el principi i el final d’un Barça del que gairebé només es podia salvar la feina de Busquets i les ganes de Gavi. Però, tot i això, l’equip va disposar d’ocasions de guanyar i només la gran actuació del porter Ledesma va evitar que pugés cap gol al marcador blaugrana. Dembelé, en dues accions seguides, i ja ubicat a l’esquerra per l’entrada d’Aubameyang, va tenir dues grans oportunitats. Luuk, de cap, i Eric, en un xut llunyà, també van obligar Ledesma a lluir-se. Amb l’entrada de Luuk i Adama, Xavi va posar cinc davanters sobre el terreny de joc. Però ni Auba a darrera hora en una bona rematada ni el Cadis en dues excel·lents ocasions d’Alex i Sobrino van poder fer moure l’electrònic.