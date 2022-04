Joan Laporta, el president del Barça, ha explicat que «els mecanismes de control de la venda d’entrades es van veure desbordats» per justificar la invasió alemanya en el duel europeu contra l’Eintracht. «Llavors hi van intervenir agents no oficials i agents externs al club, amb grups organitzats especialitzats en la revenda d’entrades». En aquest aspecte, Laporta ha reiterat que «el club no en va ser culpable, però sí responsable. No vam vendre entrades als alemanys».

Juli Guiu, vicepresidente del área de marketing, detalla los datos de aforo del Barça - Eintrach pic.twitter.com/TIee2YsWsu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 19 de abril de 2022 El dirigent ha indicat que «abonats del Barça van deixar les seves entrades a seguidors alemanys». No ha pogut, no obstant, precisar les localitats que van acabar en mans dels aficionats de l’Eintracht. «És trist, és trist que vagin a parar a l’equip rival. Serà objecte d’anàlisi», ha indicat Laporta, que ha recordat que «aquest sistema utilitzat és heretat de l’època anterior», per la qual cosa venia funcionant des de fa anys. «Entrades nominals» A partir d’ara, les localitats per a partits europeus «seran nominals», segons va avançar Laporta. «És un canvi de cultura, perquè volem saber qui és la persona que entra a l’estadi per tenir una traçabilitat», ha indicat Lluís Venteo, cap de seguretat del club. «El Seient Lliure només serà per als socis». No havia a la compareixença de premsa el responsable de ‘ticketing’, sinó que Laporta estava acompanyat per Juli Guiu, vicepresident de màrqueting, i Lluís Vento, cap de seguretat del club. «Hi va haver un turoperador que va fer una mala praxi, així que rescindirem el contracte amb ells», ha dit Guiu, sense donar el nom d’aquesta empresa. «La seguretat privada del club estava funcionant, però al desbordar-se també va quedar desbordat tot», ha argumentat Laporta. «Era un partit declarat d’alt risc, teníem el mateix dispositiu que en partits d’aquest estil», ha indicat Venteo, tement l’arribada de «grups radicals o ultres de l’Eintrach», i es van obrir 45 minuts abans del previst les portes del Camp Nou. «La situació no era l’esperada, els indicadors amb què treballàvem no eren els idonis», ha explicat Venteo. Laporta diu que el Barça «no és culpable» de la invasió alemanya i pren mesures «Tenen una cultura diferent a l’aficionat del Barça. Ells estan dempeus, venen dues hores abans al partit i estaven repartits per tot l’estadi. Amb els que menys problemes vam tenir va ser amb els 5.000 que eren al seu lloc», ha assegurat el responsable de seguretat, que ha admès, això sí, que es «van encendre dues bengales». 🔊 @JoanLaportaFCB: "Quiero agradecer a todos los socios, socias y aficionados que vinieron al partido contra el Eintracht Frankfurt y al mismo tiempo pedirles disculpas por la situación que sufrieron" pic.twitter.com/0qXbWWRS0T — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 19 de abril de 2022 El problema era a la resta de l’estadi no a la zona acotada pel club seguint la norma fixada per la UEFA. «El partit no ens va ajudar, vam doblar els grups d’intervenció, però tot es va desbordar», ha afirmat Venteo. «Ara és fàcil dir que es veia a venir», ha indicat Laporta. «És clar que teníem tota la preocupació. Si haguéssim prohibit l’entrada en aquell moment ara potser ens estaríem penedint d’alguna cosa», ha afegit el president. «Grup de treball» «És un acte de transparència. El club no ha venut entrades als alemanys. Error informàtic pel qual 238 entrades van anar a parar alemanys», ha assegurat el president, insistint, una vegada i una altra, que «el club no n’és culpable, però sí el màxim responsable». Lluis Miquel Venteo, director de Seguridad, explica las incidencias a lo largo del Barça-Eintracht pic.twitter.com/XU4MrzJkV3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 19 de abril de 2022 En aquest sentit, la màxima autocrítica ha arribat quan ha afirmat: «Segur que ho hauríem pogut fer millor», a més d’anunciar la creació d’«un grup de treball perquè el que va passar no torni a passar mai més». I la pròxima prova «és divendres amb el Barça femení davant el Wolfsburg alemany, en la qual estem convençuts que prendrem les mesures perquè no torni a passar». El Barça treballava amb «la premissa», segons Venteo, que aquests aficionats alemanys no tinguessin entrades. «Estàvem preocupats per evitar allaus a les portes i la sorpresa va ser que tots tenien entrades. I van entrar en massa des del minut 1, així que el marge de seguretat era mínim», ha revelat el responsable de seguretat del club blaugrana. «Estem treballant perquè això que ha passat no torni a passar», ha sentenciat Laporta.