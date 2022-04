Vuit equips iniciaran diumenge la recerca del títol de la Lliga Endesa un cop ahir es van disputar els dos darrers partits pendents i va quedar establerta la classificació final de la fase regular. El Cadí, com ja va quedar definit diumenge, jugarà els quarts de final contra el Casademont Saragossa: el duel d’anada es disputarà a la pista aragonesa i el de tornada el dijous 28 d’abril a La Seu. Com en la resta d’enfrontaments, conquerirà el pas a les semifinals l’equips que guanyi per major diferència de punts en els dos partits.

El Gernika va perdre ahir a casa contra el Spar Girona per 75-82 i no va poder prendre la setena posició a l’Estudiantes, i per aquest motiu haurà de creuar-se en els quarts amb el gran favorit, el Perfumerías Avenida. Precisament, les de Salamanca van guanyar en l’altre partit jugat anit, assolint una fàcil victòria contra el Leganès, que ja estava salvat. Quarts i semifinals es disputen a doble partit, mentre que la final se celebrarà en format de play-off al millor de tres enfrontaments.