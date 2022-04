El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va admetre ahir que en els mecanismes de control de la venda d’entrades i en la seguretat del partit contra l’Eintracht Frankfurt, que va comptar amb una presència massiva de seguidors alemanys al Camp Nou, «es va desbordar tot». El mandatari va assegurar davant la premsa que de les més de 29.000 entrades que es van posar a la venda «grups organitzats i especialistes en la revenda» van provocar que els mecanismes de control que va activar el club fossin «insuficients».

El club va concloure després d’analitzar les dades que l’assistència de seguidors de l’Eintracht -més de 30.000, calcula- va superar les previsions del departament de seguretat, que va optar per deixar-los entrar i evitar «situacions de tensió extremes». «Entenem que el club no és el culpable, però sí que és el màxim responsable perquè hem de procurar que això no torni a passar. El club no va vendre entrades als alemanys», va afirmar Laporta.

Tal i com va detallar el vicepresident de l’àrea de màrqueting, Juli Guiu, el partit va tenir 79.468 espectadors: 37.746 socis abonats, 35.725 entrades venudes, de les quals 1.290 eren VIP i la resta normals, incloses les 5.000 que es van dispensar com es preceptiu al conjunt rival. També hi va haver 2.425 invitacions i la resta són de l’operatiu d’un partit europeu.

Segons Guiu, de les 29.435 entrades que el club va posar a la venda s’estima que més de 7.000 socis les van comprar, amb el descompte habitual, i possiblement després les van revendre als afeccionats alemanys. A elles cal sumar els bitllets que van adquirir «agents no oficials i grups de revenda», a més de 500 entrades Vip que també van anar a parar a mans dels seguidors alemanys.

Laporta va anunciar que a partir d’ara les entrades seran nominatives en els partits d’alt risc i internacionals. El club treballa perquè la presentació de les entrades sigui a través de dispositius mòbils per conèixer la traçabilitat dels bitllets que es venguin.